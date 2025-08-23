Žinios, kurios šviečia.
Tėvas dingo netrukus po kūdikio gimimo – nutiko, kas gali nutikti baisiausia

2025 m. rugpjūčio 23 d. 11:03
Jungtinėje Karalystėje policija ir artimieji desperatiškai ieškojo jauno vyro, kuris dingo praėjus vos kelioms savaitėms po sūnaus gimimo.
28-erių Brandonas Parfittas iš Pietų Velso, Ebuveilio, dingo sekmadienio vakarą. Vyro šeima per socialinius tinklus maldavo jį grįžti namo.
Visi susitelkė į paieškas, stengdamiesi dėl jo dviejų mėnesių sūnelio.
Vis dėlto antradienio, rugpjūčio 19 d., vakarą policija pranešė, kad buvo rastas jo kūnas.
Paskutinis asmuo, su kuriuo Brandonas kalbėjosi, buvo jo brolis Tristanas.
Jo šeima vis labiau nerimavo dėl Brandono, nes, pasak jų, jis „kentėjo nuo prastos psichinės sveikatos“.
Bus atliktas įvykio tyrimas.
Parengta pagal thesun.co.uk
