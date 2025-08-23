Tėvas dingo netrukus po kūdikio gimimo – nutiko, kas gali nutikti baisiausia

28-erių Brandonas Parfittas iš Pietų Velso, Ebuveilio, dingo sekmadienio vakarą. Vyro šeima per socialinius tinklus maldavo jį grįžti namo.
Visi susitelkė į paieškas, stengdamiesi dėl jo dviejų mėnesių sūnelio.
Vis dėlto antradienio, rugpjūčio 19 d., vakarą policija pranešė, kad buvo rastas jo kūnas.
Paskutinis asmuo, su kuriuo Brandonas kalbėjosi, buvo jo brolis Tristanas.
Jo šeima vis labiau nerimavo dėl Brandono, nes, pasak jų, jis „kentėjo nuo prastos psichinės sveikatos“.
Bus atliktas įvykio tyrimas.
