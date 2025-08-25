Lenkijoje pradingo nepilnametė su savo 5 mėnesių kūdikiu: meldžia pagalbos, padėtis pavojinga

Nepilnametė Oliwia Pierzchała su kūdikiu Borysu dingo Glivicėje, pasiėmusi jį iš globos namų.
Jų buvimo vieta iki šiol nežinoma. Policija prašo gyventojų pagalbos.
Remiantis Oliwios globėjų informacija, tą dieną motina paėmė Borysą iš globos namų, kur jie abu gyveno.
Policija pabrėžia, kad Oliwia nėra pasirengusi rūpintis vaiku, todėl situacija yra ypač pavojinga.
Dingimo metu Oliwia vilkėjo juodą džemperį su gobtuvu, šviesius džinsus ir baltus sportinius batelius.
Ji yra liekna, juodų plaukų. Mergina su savimi turėjo juodą vežimėlį ir juodą rankinę.
Parengta pagal wiadomosci.wp.pl
dingo šeimanepilnametėKūdikis
