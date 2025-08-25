Maltiečių vaikų dienos centrai: saugi aplinka ir padrąsinimas ieškoti savęs

Prieš 20 metų pirmieji maltiečių vaikų dienos centrai 4 vietovėse
2005-ieji, Lietuva tampa Europos Sąjungos nare (2004 m.), atsiveria sienos, kyla masinės emigracijos banga ieškoti geresnio gyvenimo, skyla šeimos, vaikai lieka su seneliais ar kitais giminaičiais. Šalyje stiprėja ekonominiai kontrastai, sparčiai kylant kainoms, skurdo rizikoje atsiduria daugiavaikės, nepilnos šeimos, kaimų gyventojai. Tad ryškėja saugios fiziškai bei emociškai aplinkos ir net nemokamo šilto maisto vaikams poreikis.
Pirmasis maltiečių vaikų dienos centras duris atveria Šiauliuose, kur daug įmonių buvo privatizuotos ar uždarytos, nemažai žmonių be darbo. Maltiečių centre vaikai gauna šiltus pietus, pagalbą ruošiant mokyklines užduotis ir net Vokietijos maltiečių paramą drabužiais bei maisto produktais šeimai.
Panaši situacija kituose didžiuosiuose miestuose Vilniuje ir Kaune, kur į maltiečių vaikų dienos centrą mažieji ateina ne tik patys nemokamai pavalgyti, bet ir parnešti maisto lauknešėlį namo. Ketvirtas 2005 m. įsteigtas maltiečių vaikų dienos centras buvo Marijampolėje, kurio atidarymui paramą suteikė Vokietijos maltiečiai ir tai tapo pavyzdžiu kitų miestų iniciatyvoms.
Šių 4 pirmųjų maltiečių vaikų dienos centrų įsteigimas tapo svarbiu posūkiu Lietuvos maltiečių veikloje: nuo pagalbos senjorams ji išplėtė į pagalbą vaikams. Maltiečiai veikia pagal aiškią nuostatą – padėti ten, kur tuo metu labiausiai reikia.
Šiandien maltiečių pagalba jauniems žmonėms vaikų dienos centrais neapsiriboja
Maltiečių pagalba apima visus su problemomis susidūrusio jauno žmogaus raidos etapus – nuo ankstyvos vaikystės iki įsitvirtinimo savarankiškame gyvenime. Tai 13 vaikų dienos centrų, kur svarbu saugi aplinka, kokybiškas užimtumas, maitinimas, psichologinė pagalba, nes čia susirinkę mažieji neretai patiria artimųjų dėmesio trūkumą, sektinų pavydžių namuose stoką. Paaugliams pagalba teikiama paauglių dienos namuose Kaune ir atviroje jaunimo erdvėje Vyžuonose, Utenos r., kur jauniems žmonėms svarbu nugalėti nepasitikėjimą savimi, bendraamžių patyčias.
Vyriausia maltiečių globojamo jaunimo grupė – įvairių globos patirčių turintys jaunuoliai, kuriems teikiama palydėjimo į savarankišką gyvenimą paslauga. Jauni žmonės, sulaukę 18 metų, palieka globos namus, bet jiems reikia pagalbos sprendžiant įsidarbinimo, finansinio raštingumo, pasitikėjimo suaugusiais, išankstinių nuostatų, kad išduos, problemas. Ši paslauga teikiama Kaune, Telšiuose ir Marijampolėje. ‘
Svarbu užtikrinti jauno žmogaus saugumą
Dabartinėje situacijoje vykdant pagalbą vaikams, nebeužtenka rūpesčio, kaip pamaitinti ar užtikrinti popamokinę veiklą. Viskas kur kas sudėtingiau – vaikai dėl šeimos problemų patiria patyčias mokykloje, išgyvena aplinkos ir neretai pačios šeimos atstūmimą. Vieni jų užsisklendžia ir išgyvena tai savyje (to padariniai savęs žalojimas, psichoaktyvių medžiagų vartojimas bei pavojai internete), kiti – atvirkščiai: puola į agresiją, skriausdami kitus gina save.
Kaip pastebėti ir užbėgti už akių šioms problemoms, kurias vaikai atsineša iš šeimų. „Turinčiose socialinių ar finansinių problemų šeimose augantys vaikai itin sunkiai atskleidžia savo išgyvenimus ar net smurtą formalių institucijų darbuotojams. Kalbėtis apie tai jie gali tik tada, kai įgyja pasitikėjimą, jaučia nuoširdų dėmesį. Tokios individualios, saugios sąlygos pasipasakoti bei kitus poreikius patenkinti vaikams sudaromos maltiečių kuriamose erdvėse“, – sako maltiečių Vaikų ir jaunimo programos vadovė Jurgita Čičelienė.
Maltiečiai kviečia visuomenę į diskusiją, kaip užtikrinti vaikams saugesnę aplinką
Maltiečių kampanija „Drąsiau į gyvenimą“ kviečia visuomenę atkreipti dėmesį į tai, kaip geriau užtikrinti vaikų emocinę gerovę, ką daryti, kad jie jaustųsi saugūs. Tai esminis psichologinis poreikis, sveikos raidos pamatas, būtina sąlyga vaikų augimui ir ugdymui. Norintys prisidėti prie paramos maltiečių globojamiems vaikams ir jaunimui tai gali padaryti interneto puslapyje https://maltieciai.lt/drasiau-i-gyvenima/ arba trumpuoju numeriu 1495.