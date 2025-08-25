Žinios, kurios šviečia.
Gyvenimo būdasŠeima

Trys alkani maži vaikai išėjo prašyti maisto – atvesti į namus pareigūnai liko pakraupę

2025 m. rugpjūčio 25 d. 10:37
Lrytas.lt
JAV Teksaso valstijoje trys maži vaikai buvo vieni namuose su savo tėvų lavonais.
Negyvi tėvai buvo rasti namuose tik tada, kai alkani vaikai išėjo į lauką ieškoti maisto.
Policijos pareigūnai buvo iškviesti į Hiustono daugiabučių namų kompleksą rugpjūčio 18 d., kai trys vaikai – 3, 2 ir 1 metų amžiaus – stovėjo automobilių stovėjimo aikštelėje ir prašė žmonių maisto, sakė Hiustono policijos leitenantas Larry Crowsonas per spaudos konferenciją.
Vaikai pareigūnams pasakė, kad jų tėvai mirę savo bute.
Policija įėjo į jų namus ir rado poros kūnus.
Tyrėjai mano, kad tėvas nužudė vaikų motiną, o tada nusižudė pats.
Policija teigia, kad tėvai buvo mirę mažiausiai 24 valandas iki juos randant.
Policija dar nenustatė poros tapatybės.
Vaikai nebuvo sužeisti ir yra prižiūrėti.
Parengta pagal idahostatesman.com
