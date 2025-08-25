Trys alkani maži vaikai išėjo prašyti maisto – atvesti į namus pareigūnai liko pakraupę

Negyvi tėvai buvo rasti namuose tik tada, kai alkani vaikai išėjo į lauką ieškoti maisto.
Policijos pareigūnai buvo iškviesti į Hiustono daugiabučių namų kompleksą rugpjūčio 18 d., kai trys vaikai – 3, 2 ir 1 metų amžiaus – stovėjo automobilių stovėjimo aikštelėje ir prašė žmonių maisto, sakė Hiustono policijos leitenantas Larry Crowsonas per spaudos konferenciją.
Vaikai pareigūnams pasakė, kad jų tėvai mirę savo bute.
Policija įėjo į jų namus ir rado poros kūnus.
Tyrėjai mano, kad tėvas nužudė vaikų motiną, o tada nusižudė pats.
Policija teigia, kad tėvai buvo mirę mažiausiai 24 valandas iki juos randant.
Policija dar nenustatė poros tapatybės.
Vaikai nebuvo sužeisti ir yra prižiūrėti.
Parengta pagal idahostatesman.com
rasti lavonaialkisVaikai
Rodyti daugiau žymių