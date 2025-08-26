Tradicine žmona užsigeidusi būti moteris vyrą spaudžia kaip citriną: skundžiasi, kad daugiau neištvers

Socialinio tinklo „Reddit“ vartotojas pasidalijo istorija apie savo žmoną, su kuria yra susituokęs 15 metų, ir kuri dabar reikalauja, kad jis taptų vieninteliu šeimos maitintoju, kad ji galėtų gyventi savo kaip tradicinės žmonos svajones.
Štai visa istorija: „Man 35 metai, o mano žmonai – 40. Mes kartu jau 15 metų. Pastaruosius kelerius metus ji tikrai įkrito į tradicinės žmonos juodąją skylę, ir tai mane varo iš proto. Iš pradžių ji sakė, kad nebegali dirbti, o pastaruoju metu tai peraugo į teiginį, kad vyrai, verčiantys savo žmonas dirbti, yra smurtautojai.
Abu turime gerai apmokamus darbus. Aš esu savarankiškai dirbantis statybininkas su komanda ir uždirbu apie 100 tūkst. svarų (apie 115 tūkst. eurų) per metus. Ji dirba skubiosios medicinos pagalbos vadyboje ir uždirba apie 50 tūkst. svarų (apie 58 tūkst. eurų) per metus. Abu dirbame (manau, turėčiau pasakyti, dirbdavome) labai sunkiai, neturime vaikų, o prieš trejus metus pavyko išmokėti hipoteką ir gyvenome pakankamai gražioje vietoje, kurioje būčiau laimingai gyvenęs amžinai.
Tačiau ji staiga užsinorėjo didžiulio namo, kurio mums nereikėjo. Turėjau numatyti, kas bus. Ji žiūrėjo 700 tūkst. svarų (daugiau kaip 800 tūkst. eurų) namus, kuriems reikėtų 500 tūkst. svarų (580 tūkst. eurų) hipotekos, pardavus savo namą.
Aš pasidaviau ir mes nusipirkome namą. Tada ji užsinorėjo naujo automobilio, ir aš vėl pasidaviau, ir ji įsigijo automobilį, kuris kainuoja daugiau nei ji uždirba per metus. Tada ji nusprendė, kad nebegali dirbti. Ji sakė, kad jos darbas yra baisus, o aš pasakiau: „Tada susirask mažiau apmokamą darbą, kuris tau labiau patiks.“ Ji atsakė „ne“. Ji tiesiog nenori dirbti, ir viskas.
Ji taip pat nenori atsisakyti nieko, ką turi. Per pastaruosius kelerius metus buvo akivaizdu, kad ji bando prarasti darbą, kad nereikėtų pačiai išeiti, nors aš sakiau, kad vienas negaliu išlaikyti namo, automobilio ir sumokėti už atostogas.
Ji pradėjo kalbėti apie tradicines žmonas, bet sakė, kad nori samdyti valytoją, nes namas per didelis, kad ji galėtų jį valyti viena, ir ji labiau mėgsta mano gamintą maistą nei savo, todėl aš ir toliau viską gaminu! Todėl aš pasakiau: „Tu iš esmės nori gražiai apsirengti ir kepti keistus pyragus.“ Ji išbėgo pasakiusi, kad aš nesuprantu.
Vakar ji vėl pradėjo apie tai kalbėti, ir aš pasakiau, kad gerai, ji gali tai daryti, bet ji turi keltis anksčiau už mane ir pasirūpinti, kad mano pusryčiai būtų paruošti, kaip tuose vaizdo įrašuose, kuriuos ji žiūri. Ji turi būti apsirengusi kaip seksualus 50-ųjų namų šeimininkės variantas, kaip tuose vaizdo įrašuose, kuriuos ji žiūri nuo to momento, kai aš atmerkiu akis, iki to momento, kai jas užmerkiu. Namai turi būti visada nepriekaištingi, kaip tuose vaizdo įrašuose, kuriuos ji žiūri.
Noriu didelių pietų į darbą, kaip vaizdo įrašuose, kuriuos ji žiūri. Noriu grįžti namo ir rasti gražius pyragus ir tortus, paruoštus desertui, kaip vaizdo įrašuose, kuriuos ji žiūri. Noriu, kad man būtų paruošta vonia, kai grįžtu namo, ir kad kiekvieną vakarą man būtų patiektas tinkamas maistas, kaip vaizdo įrašuose, kuriuos ji žiūri. Tada noriu, kad man būtų masažuojamos pėdos, kol valgau jos pagamintus pyragus ir tortus, kaip vaizdo įrašuose, kuriuos ji žiūri. Taip pat noriu sekso pagal pareikalavimą, kaip noriu ir kada noriu, kaip vaizdo įrašuose, kuriuos ji žiūri.
Ji mane išvadino smurtautoju, išnaudotoju, seksistu ir pan. ir išbėgo į savo lygiai tokių pat iliuzijų apimtos sesers namus (net nekalbėkime apie ją). Būsiu atviras, jei tai tęsis, esu pasiruošęs skyryboms. Ar aš esu šiknius?“
Beveik visi internete buvo vyro pusėje, tvirtindami, kad jis nėra šiknius.
„Ne šiknius. Jei ji nori būti tradicinė žmona, tai turi būti tokia visą laiką, o ne tik tada, kai tai jai naudinga“, – rašė viena vartotoja. – Be to, mano nuomone, labai savanaudiška didinti finansinę naštą, žinant, kad ji nori mesti darbą ir gyventi tik iš tavo pajamų. Ir tai sakau kaip moteris, kuri taip pat yra labiau tradicinė.“
„Ji nenori būti tradicine žmona, ji nori mėgautis ankstyva pensija kito žmogaus sąskaita... Aš (m) taip pat turėjau tokį partnerį (v). Jis tiesiog nustojo dirbti ir apsimetinėjo, kad ieško darbo, o aš viską mokėjau, ištisus metus“, – rašė kita. – Tada jis man pasakė, kad aš esu seksistė, nes jei jis būtų moteris, o aš vyras, tai būtų „normalu“, bent jau taip jis teigia (mes neturime vaikų).
Bet kokiu atveju, viskas tapo sudėtinga, bet man pavyko viską užbaigti ir jį išvaryti. Nebūkite tokie kaip aš ir netoleruokite aktyvaus prisidėjimo prie namų ūkio trūkumo net 1 minutę, nes vėliau viską baigti tampa daug sunkiau ir brangiau.“
Parengta pagal buzzfeed.com
tradicinė šeimažmonaišlaikytiniai
