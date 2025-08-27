11-metė namuose be medikų priežiūros pagimdė kūdikį – tėvo paieškų rezultatas šokiravo

Maskogi miesto policijos departamentas teigia, kad pareigūnai rugpjūčio 16 d. sulaukė skambutčio iš vietos ligoninės, kad 11-metė mergaitė prieš valandą pagimdė savo namuose mieste be medicininės priežiūros.
Mergaitės patėvis Dustinas Walkeris ir biologinė motina Cherie Walker iš pradžių buvo suimti ir apkaltinti vaiko nepriežiūra. Jiems abiem buvo skirta 100 000 JAV dolerių užstatas.
„Tai siaubinga, – sakė Maskogi apygardos prokuratūro padėjėja Janet Hutson. – Turiu omenyje, kad 11-metė mergaitė akivaizdžiai buvo išprievartauta. Ji negalėjo duoti sutikimo, nesvarbu, kas tas asmuo bebūtų.“
Žurnalistai pakalbino moterį, kuri sakė esanti 11-metės močiutė ir norinti būti vadinama Michelle. Ji sakė, kad bendruomenė nežino visos istorijos.
„Jie pavertė mano dukrą ir žentą monstrais, – sakė Michelle. – Jie tokie nėra. Jie myli tuos vaikus. Jie juos myli.“
Žurnalistai paklausė Michelle, kas, jos manymu, yra kūdikio tėvas.
„Ji nuolat kartojas, kad tai buvo 12-metis berniukas, kurį aš prižiūrėdavau, – sakė Michelle. – Ji visiems sako, kad tai buvo jis. Jiems buvo smalsu. Tai viskas, ką žinau.“
Vis dėlto atlikus DNR tyrimą paaišėjo, kad dvylikametis niekuo dėtas.
DNR tyrimai parodė 99,9 proc. tikimybę, kad 11-metės kūdikio tėvas yra jos patėvis Dustinas Walkeris.
Porai pateikti nauji papildomi kaltinimai, įskaitant seksualinį išnaudojimą ir tolesnę nepriežiūrą.
D.Walkeris dabar kaltinamas seksualiniu nepilnametės išnaudojimu, o Ch.Walker – seksualinio vaikų išnaudojimo dangstymu. Prokurorai taip pat pridėjo papildomus kaltinimus dėl vaikų nepriežiūros, apimančius tiek gimdymo atvejį, tiek jų globojamus mergaitės brolius ir seseris.
Porai iš pradžių buvo pareikšti kaltinimai tik dėl nepriežiūros, nes 11-metė daugiau nei metus nebuvo apsilankiusi pas gydytoją ir pagimdė namuose.
Apygardos prokuroro padėjėja J.Hutson sakė, kad suaugusieji tvirtino nežinoję apie vaiko nėštumą ir apibūdino ją kaip „gana smulkaus sudėjimo“, pridurdami, kad kūdikis buvo normalaus dydžio.
„Šis vaikas yra traumuotas, – sakė J.Hutson. – Ji patyrė siaubingą išbandymą. Ne tik kažkas ją privertė pastoti, ji dar ir pagimdė namuose be medicininės pagalbos, ir tai bus jos gyvenime iki pat jo pabaigos.“
J.Hutson sakė, kad paprastai gydytojai, slaugytojai ar mokytojai pastebi tokius atvejus ir apie juos praneša, bet kadangi mergaitė nelankė mokyklos arba galbūt buvo mokoma namuose, nėštumas liko nepastebėtas.
Parengta pagal news9.com ir kfor.com
nėščia nepilnametėgimdymas namuoseseksualinis išnaudojimas
