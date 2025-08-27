Atostogos Turkijoje baigėsi tragedija: tėvas žuvo šeimos akivaizdoje

Nelaimė įvyko liepos 31 d., vyro šeima liko sukrėsta.
Johnas mėgavosi saulėtomis atostogomis su sūnumi Joshu ir partnere Sharon Stuart, ir nė neįtarė apie laukiančią nelaimę.
Socialiniuose tinkluose Sharon parašė: „Su didžiuliu skausmu pranešame apie Josho tėčio Johno Nelsono mirtį, kurio gyvybė tragiškai nutrūko jūroje per mūsų pirmąsias šeimos atostogas Turkijoje.
Neturime žodžių ir esame visiškai sukrėsti. Johnas pakeitė savo gyvenimą į gerąją pusę.
Mes labai didžiuojamės juo. Esame labai dėkingi, kad jis turėjo galimybę praleisti paskutinį kartą atostogas su Joshu, gyvendamas geriausias savo gyvenimo dienas.
Mūsų gyvenimas be jo niekada nebebus, koks buvo. Mes mylėsime tave amžinai“.
Joshas taip pat pagerbė savo tėvą ir pavadino jį savo pavyzdžiu ir geriausiu draugu.
Jis paskelbė lėšų rinkimą, kad padėtų šeimai pasiruošti Johno laidotuvėms.
Joshas rašė: „Mano tėtis buvo mano pavyzdys, didžiausias rėmėjas ir geriausias draugas. Mes kartu patyrėme daug juoko, gilių pokalbių ir ypatingų akimirkų.
Per pastaruosius kelerius metus stebėjau, kaip jis pakeitė savo gyvenimo būdą, įveikė daug kliūčių ir įveikė kai kuriuos didžiausius gyvenimo sunkumus.
Jis tapo stipresnis, laimingesnis ir pilnesnis gyvenimo nei bet kada anksčiau. Jis tikrai brangino kiekvieną jam suteiktą dieną.
Kai mes buvome išvykę šeimos atostogų, jo gyvybė tragiškai nutrūko jūroje įvykusio nelaimingo atsitikimo metu. Tai netektis, kuri sukrėtė visą mano pasaulį ir kurią vis dar sunku apibūdinti žodžiais.“
Parengta pagal thesun.co.uk