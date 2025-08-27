Vestuvės per akimirką virto siaubo filmu: įlūžus tiltui į vandenį nugarmėjo 30 svečių

Į vandenį nugarmėjo apie 30 žmonių, tarp jų – ir vaikai.
Patyrė sunkius sužalojimus
Jaunikis vardu Madars vietiniam naujienų portalui pasakojo, kad dar prieš lipant ant tiltelio kilo abejonių. Vestuvių vedėjas paklausė šeimininkų, ar tiltas tikrai tvirtas, o į tai šie atsakė: „Jokių problemų, anksčiau ant jo buvo lipę net 80 žmonių.“
Tačiau svečiams nespėjus visiems užlipti, tiltas įgriuvo. „Kilo didžiulis chaosas, nes tiltas stovėjo maždaug dviejų metrų aukštyje virš vandens. Be to, tarp svečių buvo ir vaikų,“ – prisiminė Madars.
Greitosios medicinos pagalbos tarnyba patvirtino, kad rugpjūčio 7 d. buvo gautas iškvietimas į nelaimės vietą Kuoknesės apylinkėse, kur medikai suteikė pagalbą trims nukentėjusiems, kurie buvo pristatyti į gydymo įstaigą.
„Per incidentą vienas žmogus patyrė itin sunkius sužalojimus – jam nustatyti du atviri lūžiai. Dar viena moteris susilaužė čiurną. O vienas vaikas, kuris tiltui įgriuvus buvo įtrauktas po vandeniu, kelioms valandoms buvo paguldytas į ligoninę,“ – prisimena jaunikis.
Madars pabrėžia, kad įvykis buvo šokiruojantis, ypač todėl, jog viskas nutiko jo vestuvių dieną. Jo manymu, institucijos reaguoja pernelyg vangiai, įvertinus, kokį pavojų kėlė tiltas ir kaip tragiškai viskas galėjo baigtis. „Laimei, dauguma žmonių išsisuko be rimtų sužalojimų, ir tai yra pats svarbiausias dalykas!“ – sakė vyras.
Policija iš pradžių atsisakė pradėti ikiteisminį procesą ir perdavė medžiagą Aizkrauklės (miestas Latvijoje – red.) statybos priežiūros skyriui. Vis dėlto rugpjūčio 15 d. gautas nukentėjusiųjų pareiškimas. Policija pranešė, kad jis bus nagrinėjamas nustatyta tvarka.
Vietos policijos atstovė Rūta Strautniece pažymėjo, kad iš pradžių dėl patirtų kūno sužalojimų niekas į policiją nesikreipė. Tačiau šių metų rugpjūčio 15 d. policija gavo nukentėjusiųjų asmenų pareiškimą, susijusį su minėtu įvykiu.
„Šiuo metu plačiau komentuoti negalėsime, pareiškimas bus išnagrinėtas nustatyta tvarka, o atsakymas pateiktas pareiškėjui,“ – sakė ji.
Statybos inspektoriai rugpjūčio 12 d. apžiūrėjo įvykio vietą ir konstatavo, kad tiltas tuo metu jau buvo išardytas. Jie įvardijo, kad statinys buvo pastatytas savavališkai, be būtinų leidimų.
Todėl, remiantis inspektoriaus parengta išvada, bus priimtas sprendimas pradėti administracinio nusižengimo procesą ir paskirti administracinę baudą nekilnojamojo turto savininkui.
Svečių namai kaltės nepripažįsta
„Kūpiņsalos“ svečių namų atstovai incidentą vadina „neplanuotu nesusipratimu“. Jie tvirtina, kad nedelsiant buvo iškviesta policija ir medikai, o po situacijos suvaldymo šventė tęsta.
„Visiškai bendradarbiaujame su institucijomis ir palaikome ryšį su nukentėjusiaisiais. Iš jaunavedžių gavome patvirtinimą, kad šventė apskritai buvo puiki ir jie neturi pretenzijų,“ – teigia svečių namų atstovai.
Tačiau Madars atskleidė, kad svečių namai tik simboliškai suteikė nuolaidą, o nukentėjusieji dabar pagalbos ieško per advokatus. „Atrodo, kad komunikacija nėra labai gera, nors iš pradžių buvo žadėta padengti išlaidas,“ – sakė jis.
