Patogi nakvynė gamtoje: ko pasimoko vaikai, kai tėtis – Vytaras Radzevičius

Kalbėsime ne apie lovas ir ne apie minkštus patalus, o apie turistinius žygius ir reikmenis patogiam miegui. Žurnalisto ir keliautojo Vytaro Radzevičiaus dukra komunikacijos specialistė Augustė Radzevičiūtė ne vieną dieną praleido žygiuose su tėčiu. Neseniai Augustė prisijungė prie pirmosios Lietuvoje vaikinų akademijos „Vyrų kalvės akademija“ veiklos, kuri taip pat organizuoja stovyklas paaugliams berniukams ir mergaitėms, savaitgalius tėčiams ir sūnums.
Ko reikia, kad kelių dienų žygyje su palapine gamtoje patogiai išsimiegotum? Į šiuos klausimus atsakymus žino ir bendrovės „AJ Produktai“ generalinė direktorė Eglė Gasiūnienė.
Žygyje svarbiausia palapinė ir miego reikmenys
„Nuo vaikystės su tėčiu ir visa didele draugų kompanija keliaudavome į baidarių žygius, nakvodavome miške. Smagiausia – upių trasos su nuvirtusiais medžiais ir seklumomis, kurias reikėdavo įveikti. O skaniausia – užkandžiai, tėvų paduodami iš kitos baidarės ant irklo galo. Išlipus krante – laužas, dešrelės, rytinė grikių košė ir nuo gryno oro įraudę veidai, – pasakoja Augustė. – Išsilaipinus visi laukdavo, kol tėtis pirmas pastatys palapinę, kad kiti galėtų statyti savąsias kuo toliau ir negirdėtų legendinio Vytaro knarkimo... Šios patirtys iš vaikystės man pasitarnavo statant palapines muzikos festivaliuose, ar prireikus užkurti laužą, prikapoti malkų. Ir dabar žygis į mišką, laužas, knyga ir kilimėlis ant samanų yra vienas geriausių įmanomų poilsių mano galvai.“
A. Radzevičiūtė pripažįsta, kad žygyje į gamtą svarbiausia – palapinė, turistinis kilimėlis, geras miegmaišis, šiltos kojinės ir purškiklis nuo uodų.
„Žmonės su pripučiamais čiužiniais palapinėse man visada atrodė egzotiškai, kol nesusilaukiau savo vaikų, – patirtimi dalijasi veikli dviejų sūnų mama. – Jiems jau ir čiužinio norisi, ir pagalvėlės mažos – o man puikiai tikdavo ir megztinis po galva.“
E. Gasiūnienė prisiminė, kad jai taip pat ne kartą yra tekę nakvoti palapinėje, miegmaišyje. „Pasikloji kietą kilimėlį, įlendi į miegmaišį, po galva kažkas minkštesnio – tiek ir to patogumo, bet žygis yra žygis, – juokiasi moteris. – Išlendi iš palapinės lyg sulaužytais kaulais, bet išsitiesi, prasimankštini ir viskas atsistato į vietas... Dabar tikrai norėčiau ilsėtis minkščiau ir patogiau.“
Vaikams – kompaktiški ir lengvi komplektai
Žygeiviams su vaikais E. Gasiūnienė patarė nebijoti papildomų gramų kuprinėse, ypač, jei keliauja automobiliu, ir paimti jiems kompaktišką ir patogų miego komplektą: poliesterio čiužinuką, nedidelę pagalvėlę, antklodę ir medvilninius užvalkalus. Kompaktiškas rinkinys sveria vos 3,5 kg.
Čiužinys nepralaidus vandeniui ir yra labai lengvai valomas, atsparus dulkių erkutėms, pelėsiui. Be to, komplekto medžiagos yra draugiškos aplinkai, turi sertifikatą, garantuojantį, kad sudėtyje nėra kenksmingų cheminių medžiagų.
E. Gasiūnienė atkreipė dėmesį, kad šie rinkiniai puikiai tinka visais atvejais, kai yra naudojami kartkartėmis, pavyzdžiui vaikų darželiams, vaikų vasaros stovykloms.
Įrengiant popietinio pogulio ar nakvynės stovyklose vietas vaikams, tenka pasukti galvą, kur padėti lovas. „AJ Produktai“ sukūrė kompaktišką sprendimą, kai nenaudojamas lovas galima sunerti vieną ant kitos, kad užimtų mažiau vietos, žaidimų erdvę būtų galima laikinai paversti miegojimo vieta. Sudedamos lovos užapvalintais kampais yra pritaikytos maždaug iki 10–13 metų vaikams. „Trumpoms kelių dienų kelionėms jos gal ir nėra geriausias variantas, bet ilgesniam laikui tinka, kad ir pas senelius vasarą“, – pridūrė E. Gasiūnienė.
Kiečiau ar minkščiau – nesvarbu
Paklausta, kokia turistine nakvynės įranga aprūpinami „Vyrų kalvės akademijos“ vyrukai, A. Radzevičiūtė atsakė, jog visada yra prašoma vaikinų į stovyklas atsivežti miegmaišį, kilimėlį ir palapinę. „Bet nebūtinai viskas būna panaudojama – šią improvizaciją paliekame kiekvieno mentoriaus rankose“, – patikslina Augustė.
Savo vaikams nakvynei palapinėje Augustė turi mažus čiužinukus. „Regis, galima būtų turėti visą inventorių, jei tik jis labai mažai svertų – nemėgstu keliauti su daug daiktų. Ir jei reiktų rinktis tarp minkštesnio čiužinuko ar kavinuko skaniai kavai ryte, gerai pagalvočiau. Turbūt laimėtų kavinukas...“ – juokiasi A. Radzevičiūtė .
Kol Augustės vaikai dar maži – Skajui Juozapui devyneri, Jokūbui Tomui – tik ketveri, žygiai nėra tolimi ir sudėtingi, nors senelis Vytaras Radzevičius anūkus jau vedžioja po miškus ir sodina į baidares.
„Laukiu, kol sūnūs bus pakankamai dideli, kad išeitų į VKA stovyklų metu vykstančius žygius – klampotų per pelkes arba pusnis, apeitų visą Asvejos ežerą, išgyventų nepatogumą ir patirtų didelį nuotykį“, – svajoja „Vyrų kalvės akademijos“ entuziastė.
Kas žygyje svarbiausia? „Geras miegmaišis ir lietui nepralaidi palapinė! Kiečiau ar minkščiau ne taip svarbu, kad tik būtų pakankamai šilta – tas paryčių drebulys yra vienas nemalonesnių jausmų turistaujant,“ – įsitikinusi Augustė.
