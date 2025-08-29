Parodė, kaip atrodo garsieji „Labubu“ be pūkuoto kailio: vaizdas kelia šiurpą

„Labubu“ žaislai, sukurti Honkonge gimusio menininko Kasingo Lungo ir išleisti Kinijos žaislų kompanija „Pop Mart“, pastaraisiais mėnesiais užkariavo pasaulį. Jie tapo aksesuaru, kurį šiandien galima pamatyti net ant tokių garsenybių kaip Rihanna, Kim Kardashian ar Davidas Beckhamas rankinių.
Nurengtos „Labubu“ lėlės – nebe tokios mielos
Štai vienas socialinių tinklų vartotojas pasidalijo garsiojo žaislo nuotrauka, kurioje jo lėlė – be ikoniško pūkuoto kombinezono. Pasirodo, po juo slepiasi plikoka figūrėlė su didžiule, dantyta šypsena, į nagus panašiomis kojomis ir apatiniais su kaspinėliu.
„Šitas daiktas atrodo baisiai. Kas per velniava“, – piktinosi vienas komentatorius.
Kitas pridūrė: „Tai kelia siaubą.“
Trečias pakomentavo: „Kam išvis nurengti „Labubu“? Atrodo kaip vyras, nusiskutęs barzdą. Kaip būtų be smakro.“
Didžiausią šiurpą žmonėms sukėlė trijų pirštų, į aligatoriaus panašios pėdos.
Kolekcionierių manija ir tūkstantinės sumos
„Labubu“ figūrėlės parduodamos vadinamosiose „aklose dėžutėse“ – už maždaug 17,50 svaro sterlingų (apie 20 eurų). Pirkėjai iš anksto nežino, kokią versiją gaus. Retesni modeliai internete perparduodami net už 1000 svarų (apie 1155 eurai).
Žaislai būna įvairių spalvų, formų ir dydžių – nuo minkštų pliušinių iki ryškių vinilinių figūrėlių. Būtent dėl šio netikėtumo ir įvairovės jie tapo kolekcionierių geidžiamu objektu.
Žvaigždžių favoritai
Buvęs Anglijos futbolo rinktinės kapitonas Davidas Beckhamas pasidalijo, kad jo dukra Harper (13 m.) nupirko jam vieną tokią lėlę.
Kim Kardashian paviešino savo kolekcijos kadrą, o buvusi „Love Island“ žvaigždė Olivia netgi surengė gimtadienį „Labubu“ tema.
Rihanna taip pat buvo nufotografuota Los Andžele, kai ant „Louis Vuitton“ rankinės segėjo vieną iš šių žaislų.
„The Only Way Is Essex“ žvaigždė Gemma atvirai prisipažino esanti „apsėsta“ „Labubu“, pridūrusi: „Dabar viskas sukasi tik apie „Labubu“.
Prekės ženklas debiutavo dar 2015-aisiais, tačiau pasaulinio populiarumo sulaukė tik 2019 m., pasirodęs „Pop Mart“ lentynose.
2025 m. pirmieji trys mėnesiai prekės ženklui buvo itin sėkmingi – britai kone medžiojo šias išskirtines figūrėles visur, kur tik galėjo.
Per pastaruosius metus atidarę parduotuves Londone ir Mančesteryje, „Labubu“ tapo kultiniais kolekciniais žaislais tarp suaugusiųjų Didžiosios Britanijos moterų.
Parengta pagal the-sun.com
pliušinis žaislasžaislasKinija
