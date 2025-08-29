Prezidentas Valdas Adamkus siunčia jautrią žinią lietuviams: „Tik bendrystėje gimsta viltis“

Jis primena, kad vaikai greičiau sveiksta, kai juos palaiko ne tik gydytojai ir artimieji, bet ir visa visuomenė.
Renginius globoja Prezidentas Valdas Adamkus
Šiais metais labdaros ir paramos fondo „Mamų unijos“ organizuojamus Auksinio kaspino mėnesio renginius globoja Jo Ekscelencija Prezidentas Valdas Adamkus.
„Vaikai, kurie šiandien kovoja su onkologine liga, yra tikrieji mūsų laikų didvyriai. Kiekvienas jų žingsnis sveikimo kelyje reikalauja neįsivaizduojamos drąsos ir stiprybės. Mes, suaugusieji, turime pareigą būti šalia – savo palaikymu, dėmesiu ir pagalba.
Tik bendrystėje gimsta viltis, kuri padeda mažiesiems kovotojams nugalėti sunkumus ir vėl džiaugtis vaikyste.“
Prezidento dėmesys – neįkainojamas
„Mamų unijos“ Justinos Mėlinauskaitės teigimu, Prezidento parodytas dėmesys ir širdies šiluma yra neįkainojamos vertės. „Tai – didžiulė pagarba ir stiprybės ženklas mūsų bendruomenei.
Tokia globa mums reiškia ne tik įvertinimą, bet ir stiprų pasitikėjimo ženklą.
Tai skatina dar atsakingiau dirbti, telkti bendruomenę ir kurti pokytį, kuris svarbus visai visuomenei.“
Jungiasi verslai
Šiemet prie socialinės akcijos jungiasi ir šalies verslai bei prekybos tinklas „Maxima“, kurios parduotuvėse bus galima įsigyti specialiai pažymėtų prekių. Nuo rugsėjo 2 dienos kviečiame pirkti Auksiniu kaspinu pažymėtas prekes ir padėti vėžiu sergantiems vaikams bei jų šeimoms.
Labdaros ir paramos fondas „Mamų unija“ visą mėnesį sostinės gyventojus ir svečius kviečia į renginius.
Šį mėnesį bus siūloma ne tik dalyvauti renginiuose, bet ir padėti šeimoms. „Mamų unija“ taip pat artimiau supažindins visuomenę su problemomis, su kuriomis susiduria šeimos. Taip pat pateiks priemonių planą, kaip visuomenė gali padėti vėžio paliestoms šeimoms.
Kviečia jungtis į bendrą kelionę
Kiekvienas „Mamų unijos“ rugsėjo mėnesio renginys ir susitikimas – tai kvietimas sustoti, įsiklausyti ir prisidėti.
Rugsėjo 5 d. 11 val. Vilniaus geležinkelio stotyje atidaromas Auksinio kaspino peronas – socialinė instaliacija, kviesianti kiekvieną pamąstyti apie savo gyvenimo keliones. Ji veiks iki rugsėjo 29 d.
Tą pačią dieną vakare, „Mamų unijos“ vaikus palaikančios savivaldybės pasirūpins, kad jose esantys muziejai, švietimo įstaigos ir architektūros paminklai nušvistų širdies spalva – taip bus išreikštas solidarumas su vaikais, kurie rugsėjį pasitinka ligoninėse.
Rugsėjo 5–7 d., Vilniaus dienų metu, sostinės gyventojai ir svečiai kviečiami užsukti į Auksinio kaspino palapinę, kur lauks „Mamų unijos“ savanoriai. Palapinė stovės V. Kudirkos aikštėje.
Rugsėjo 8 d. startuos kraujo donorystės akcija „Nuo šiandien iki begalybės“. Drauge su Kauno klinikų Kraujo centru bus kviečiama dovanoti kraujo ir prisidėti prie gyvybių gelbėjimo.
Rugsėjo 9 d. Vanaginėje, Vilniaus rajone (Prašiškių g. 47), vyks Auksinio kaspino alėjos atidarymas ir „Mamų unijos“ Šeimos namų penktojo gimtadienio šventė.
Rugsėjo 10 d. Kauno klinikų Vaikų ligų klinikoje lankysis Etnokosmologijos muziejaus specialistai, kurie vaikams dovanos įspūdingą pristatymą apie žvaigždžių gyvenimą.
Kultūros ir bendrystės vakaras laukia rugsėjo 18 d. – 18:30 val. visuose „Forum Cinemas“ kino teatruose bus rodomas režisieriaus Arūno Matelio filmas „Prieš parskrendant į žemę“.Vilniuje po seanso vyks pokalbis su režisieriumi ir „Mamų unijos“ prezidente Egle Mėlinauskiene, kurio metu bus diskutuojama, kaip galime dar plačiau padėti vaikams ir jų šeimoms.
Rugsėjo 19 d. „Mamų unijos“ Reabilitacijos centras kviečia į savo gimtadienio šventę ir atvirų durų dieną, o rugsėjo 21 d. 11 val. Kaune, Prisikėlimo bažnyčioje, bus aukojamos šv. Mišios už sergančius vaikus ir jų šeimas.
Po mišių vaikų bičiuliai „Talutti“ kvies pasivaišinti ypatinga sriuba, o surinktos aukos bus skirtos vaikų gydymui. Mėnesį užbaigs koncertas – rugsėjo 24 d. 19 val. „Life Church Vilnius“ kvies į labdaringą renginį „United Voices“ (Kalvarijų g. 85).
Fondas kviečia visuomenę aktyviai dalyvauti vaikų vėžio solidarumo akcijoje, siųsti vaikams linkėjimus, žymėti juos grotažymėmis #auksiniokaspinomėnuo, #gyventigera.
