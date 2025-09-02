Dingusio 3 metų berniuko mama kaltinama pagrobimu: įtariama, kad vaiką išsivežė į Rusiją

Apie vaiko dingimą policijai pranešė tėvas. Pareigūnai patvirtino, kad byla tiriama kaip „pagrobimo“ atvejis.
Policijos atstovas patvirtino, kad berniukas ir jo tėvas yra britai, o motina – rusė.
Ispanijos vidaus reikalų ministerija paskelbė Oliverio nuotrauką, nurodydama, kad jis paskutinį kartą buvo matytas Marbeljoje (miestas Andalūzijoje, pietų Ispanijoje – red.) liepos 4 d.
Nurodoma, kad berniuko tėvai yra išsiskyrę, o teismo sprendimu mamai buvo draudžiama išvežti vaiką iš Ispanijos. Visi jie gyveno Kosta del Solyje (Ispanijos pietuose esantis regionas – red.).
Jungtinės Karalystės Užsienio reikalų ministerija (FCDO) patvirtino, kad palaiko ryšį su vaiko šeima ir vietos valdžios institucijomis.
„Teikiame pagalbą britų vaiko, kuris buvo praneštas dingęs Ispanijoje, šeimai ir palaikome ryšį su vietos institucijomis“, – sakė ministerijos atstovas.
Šiuo metu neaišku, ar teismas jau išdavė tarptautinį arešto orderį mamai. Taip pat lieka neatskleista, kokia buvo tiksli vaiko globos situacija.
