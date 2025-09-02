Kaimynai atskleidė šiurpias tragedijos Lenkijoje aplinkybes: prieš nužudydama dukreles motina jas nuvedė į bažnyčią

„Sunku suvokti šią tragediją. Nebuvo jokių požymių, absoliučiai jokių“, – sakė vietinės parduotuvės pardavėja.
Heleneo Piervšy gyvenvietėje gyvenę Karolina ir Mateuszas M. buvo laikomi mylinčia, sėkminga pora. Jie turėjo dvi nuostabias dukras. 34 metų tėvas turi automobilių remonto dirbtuvę ir pasistatė gražų namą. Aplink jį susodinti spygliuočiai. Dar prieš dieną čia gyvenimas tekėjo įprastai, o šiandien teritorija aptverta policijos juosta, o vietoje dirba teismo medicinos ekspertai.
„Mergaitės buvo labai gerai auklėtos, linksmos ir gražios. Jų mama visada buvo tvarkinga ir besišypsanti“, – prisiminė viena iš kaimo gyventojų.
Rugpjūčio 31 d., sekmadienio vakarą, Karolina M. (32 m.) išsiuntė savo vyrą į vaistinę. Artimiausia buvo Konine. Tai buvo apie 20 minučių kelio automobiliu.
Kai Mateuszas M. (34 m.) grįžo namo prieš 22 valandą, jis nerado nei žmonos, nei dukterų. Jis pastebėjo kraujo pėdsakų ant atidaryto nuotekų rezervuaro dangčio.
Vyras iškart iškvietė pagalbą. Prieš policijai ir greitosios pagalbos automobiliui atvykstant į vietą, moteris ir viena iš jos dukterų buvo ištrauktos. Vėliau buvo ištraukta ir antroji mergaitė. Motina turėjo pjūvį ant kaklo. Ji buvo mirusi. Mergaitės buvo nuvežtos į ligoninę. Deja, jų išgelbėti nepavyko.
Motina paliko laišką
Policija patvirtino, kad moteris paliko atsisveikinimo laišką. Ką ji jame parašė? Tai nebuvo atskleista.
„Penktadienį motina dar buvo parduotuvėje su mergaitėmis, visos juokėsi ir rinkosi ledus“, – sakė vietos pardavėja.
Rugsėjo 1 d. Tosia (6 m.) turėjo pradėti lankyti darželį, o Gabrysia (7 m.) – pirmą klasę. Karolina M. rūpinosi namais ir vaikais. Jos vyras uždirbo pragyvenimui šeimai.
Prokuratūra pradėjo tyrimą. „Jis vykdomas pagal Baudžiamojo kodekso 148 straipsnio 3 dalį, susijusią su daugiau nei vieno asmens nužudymu“, – sakė Aleksandra Marańda iš Konino apygardos prokuratūros. Viskas rodo, kad motina pirmiausia nuskandino savo dukras, o tada pati nusižudė.
„Negaliu įsivaizduoti, kaip tėvas po viso to galės atsigauti. Jis čia užaugo, jie turi gražų namą, ši šeima turėjo viską, ko reikėjo. Motina rūpinosi savo dukromis. Ji visada šypsojosi ir buvo tvarkinga, nebijojo žmonių, taip pat mielai bendravo, kai ją sutikdavai“, – sakė viena iš kaimynių.
Atliks skrodimą
Mateuszas M., tėvas, turėjo automobilių remonto dirbtuvę, buvo savanoris ugniagesys ir karybos entuziastas.
„Per šventes jis organizavo pikniką su žirnių sriuba ir karinių transporto priemonių paroda. Jis pakvietė visus kaimo gyventojus. Jis taip pat dalyvavo renkant pinigus sergančiam vaikui“, – prisimena parduotuvės pardavėja.
Gyventojai pabrėžia, kad, nepaisant to, kad jis turėjo automobilių remonto dirbtuves, vyras dalyvavo šeimos gyvenime.
Mažo Helenov Piervšy kaimelio gyventojai sukrėsti tragedijos. Dauguma net nenori kalbėti apie šeimą. Visi yra šoke. Jie spėlioja, kas galėjo nutikti, kad Karolina M. priėmė tokį dramatišką sprendimą.
Moters ir jos dukrų kūnams ketvirtadienį bus atliekamas skrodimas. Tik tada bus galima atsakyti į klausimą, kada ir kaip Karolina M., Tosia ir Gabrysia prarado gyvybes.
Prokuratūra jau paskelbė, kad autopsijos metu taip pat bus surinkti toksikologinių tyrimų duomenys.
