5-asis gimtadienis virto geriausia diena gyvenime: šventė neįtikėtinoje vietoje

Jis norėjo, kad mama iškeptų itin detalų automobilio plovyklos formos tortą ir kad šventė vyktų pačioje automobilių plovykloje. Tai virto atkaklios kelionės istorija, kurią Kate Cortelyou užfiksavo „TikTok“ vaizdo įraše.
Galiausiai visa bendruomenė susivienijo, kad išpildytų berniuko Jameso svajonę.
„Kai mano autistiškam sūnui sukako penkeri, jis turėjo du norus: gimtadienį plovykloje ir labai detalų tortą, kurį iškepčiau aš pati. Ir jis tai gavo. Paskambinau maždaug į dvylika plovyklų, visur sulaukiau neigiamo atsakymo, kol radau plovyklą Tenesyje. Jie ne tik pasakė „taip“ – jie įdėjo į tai savo širdį“, – vaizdo įrašą lydėjo Kate žinutė.
Mike’as Loganas iš „Washtopia“ ėmėsi iniciatyvos. Jis leido naudotis poilsio kambariu su vaizdu į plovyklą, sukūrė didžiulį pasveikinimo užrašą Jamesui ir net padovanojo jam specialią didelę plovyklos šluostę.
Berniuko mama pasakojo, kad Jameso susidomėjimas plovyklomis prasidėjo kaip laikina fazė. „Mes kasdien važiuodavome prie plovyklų ir stebėdavome iš lauko. Taip pat pradėjome jas statyti – iš kaladėlių, LEGO, net iš virtuvinio maišytuvo dalių ar popierinių rankšluosčių. Įjungėme fantaziją“, – sakė Kate.
Todėl, kai sūnus aiškiai išsakė savo gimtadienio svajonę, mama suprato, kad privalo pabandyti. Pirmieji bandymai buvo nesėkmingi: „Skambinau į įvairias vietas, bet atsakymai buvo tokie patys – neturime vietos, tai nesaugu, mes to nedarome.“
Tada ji nusprendė parašyti laišką M.Loganui ir, kaip sakė, jis iškart pasiryžo padėti.
M.Loganas prisimena, kaip jo komanda sureagavo gavusi laišką: „Mūsų pirmoji reakcija buvo: „Žinoma, tai nuostabi idėja.“ Bendruomenės palaikymas visada buvo mūsų veiklos šerdis,“ – sakė jis.
Plovykla dažnai bendradarbiauja su mokyklomis, bažnyčiomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, rengia konkursus vaikams.
Be Kate kepto torto, jie parūpino ir savo, visiems tėvams dovanojo nemokamas plovyklos paslaugas, kad vaikai galėtų stebėti mašinas iš viršaus, o vienas darbuotojų Jamesui nupiešė paveikslą ant lentos.
Šventė Jamesui paliko didžiulį įspūdį – net būdamas 11 metų jis vis dar apie ją kalba. Nors berniukas vėliau turėjo ir kitų teminių švenčių, pavyzdžiui, „Titaniko“ gimtadienį, plovyklos vakarėlis išliko jo ir mamos mėgstamiausias.
M.Loganui didžiausias atlygis buvo berniuko laimė. „Mano mėgstamiausia akimirka – kai Jamesas pasakė: „Tai geriausia mano gyvenimo diena.“ Nėra didesnio atlygio, kaip žinojimas, kad sukūrėme tokią atmintyje išlikusią akimirką“, – sakė jis.
Ryšys tarp šeimos ir „Washtopia“ darbuotojų išliko iki šiol. M.Loganas neseniai atsiuntė vaikams marškinėlių ir dovanėlių. Dar svarbiau – šios šventės istorija dabar naudojama darbuotojų mokymuose, kaip pavyzdys, kokią reikšmę turi nuoširdus dėmesys vaikams ir bendruomenei.
