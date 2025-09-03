Planas karjerai – dar pradinėse klasėse? Ekspertai paaiškino, kodėl ruoštis niekada nėra per anksti

Prie vaikų ateities karjeros planavimo prisideda mokytojai, karjeros specialistai, tačiau labiausiai tėvai – pastebėdami vaiko stipriąsias puses, dalydamiesi savo žiniomis ir investuodami į stabilią vaiko finansinę ateitį, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Apie karjerą kalbėti su pradinuku?
Pradinių klasių mokytoja Veronika Naumova-Kazilionė pasakojo pradinukus mokanti ne tik lietuvių kalbos ar matematikos, bet ir finansinio raštingumo bei atsakomybės už savo veiksmus.
„Vaikus gyvenimui ir karjerai ruošti pradedame nuo mažų kasdienių dalykų. Jie labai greitai perima įpročius, todėl, manau, jog puiki pradžia – finansinis raštingumas. Su pradinukais kalbuosi apie tai, kodėl daiktus verta naudoti ilgiau, o ne skubėti juos keisti naujais. Turime bendrą taupyklę: vaikams taupyti bendrai – smagi veikla, kartu jie mokosi, jog mažais žingsneliais galima pasiekti didesnį tikslą.
Be to, aptariame, kodėl verta taupyti, ką reiškia santaupas išleisti atsakingai, o ne impulsyviai. Dar vienas pavyzdys – kartu renkame tarą. Vaikai supranta, kad ne tik tvarkome aplinką, bet ir gauname realią naudą: priduodame surinktą tarą, o gautus pinigus įdedame į taupyklę“, – dalijosi V. Naumova-Kazilionė.
Šie pavyzdžiai, anot mokytojos, labai aiškiai parodo, jog atsakingas elgesys gali duoti apčiuopiamą rezultatą: padėti vaikams suprasti pinigų vertę, ugdyti kantrybę, atsakomybę ir gebėjimą planuoti. Vėliau šios savybės labai praverčia tiek kasdienybėje, tiek renkantis karjerą. Juk, galiausiai, svarbiausia, kad vaikas išmoktų mąstyti, priimti sprendimus ir prisiimti atsakomybę.
Kaip vaikams pasiruošti ateities karjerai gali padėti tėvai? Anot pradinių klasių mokytojos, vaikams svarbiausia – matyti, kaip elgiasi jų tėvai.
„Jei šeimoje kalbama apie darbą, pinigus, atsakomybę, vaikai tai natūraliai perima. Pavyzdžiui, galima vaikui duoti kelis eurus ir leisti pačiam nuspręsti, ar juos išleisti, ar taupyti. Galima kartu taupyti svajonei – pavyzdžiui, išvykai ar norimam žaislui.
Taip vaikai pradeda suprasti, kad pinigai yra skirti ne tik juos išleisti, bet siekti užsibrėžtų tikslų. Labai svarbu kalbėtis apie profesijas – papasakoti, ką veikia mama ar tėtis, kuo įdomus vienas ar kitas darbas, parodyti, kad visi darbai turi prasmę“, – patarė V. Naumova-Kazilionė.
Rūpinasi vaikų ateitimi
Gyvybės draudimo bendrovės „Compensa Life“ Pardavimų procesų koordinatorė Vlada Mikilevičienė taip pat pastebi, jog vis daugiau tėvų ir kitų artimųjų labai anksti pradeda rūpintis vaikų ateitimi, pavyzdžiui, pirmųjų gimtadienių, krikštynų, pirmosios klasės proga dovanodami ilgalaikę naudą galinčias turėti dovanas, pavyzdžiui, investicinį gyvybės draudimą.
„Tėvai dažniausiai kelia tikslą iki vaikui sulaukiant pilnametystės sukaupti tokias sumas, kurios užtikrintų laisvę pasirenkant studijas – ne tik jų kryptį, bet ir šalį. Jiems ypač svarbu prisidėti prie vaikų svajonių įgyvendinimo, suteikti jiems finansinį saugumą“, – kalbėjo V. Mikilevičienė.
Kaip rodo pašnekovės patirtis, tėvai valstybės skiriamus vaiko pinigus ar kitą pasirinktą sumą investuoja, kad sukauptų pakankamą sumą būsimoms vaikų studijoms Lietuvoje ar užsienyje, „Erasmus“ mainų programoms arba kelionėms.
„Vienas mano praktikoje labiausiai įsiminusių pavyzdžių, kuomet kaupiamojo gyvybės draudimo išmoką tėvai įteikė mokslus baigusiam vaikui, o šis ją panaudojo verslo pradžiai reikalingai įrangai įsigyti. Pastebime, jog vieni tėvai visą sukauptą sumą iškart atiduoda pilnametystės sulaukusiam vaikui, kad šis pats nuspręstų, kaip šiuos pinigus panaudos: skirs studijoms apmokėti, pirmojo verslo pradžiai ar tiesiog pakeliauti po pasaulį. Kiti – dalį sukauptos sumos atiduoda vaikui, pavyzdžiui, pradinei įmokai už nuosavą būstą ar automobiliui pirkti, o likusią sumą kaupia toliau“, – dalijosi pašnekovė.
Svarbus vaidmuo – tėvams
Pasak Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros (LINEŠA) Ugdymo karjerai skyriaus vadovės Inos Griazinos, nėra vieno sėkmingos karjeros planavimo recepto, kita vertus, pasiruošimas jai ne toks paprastas procesas kaip gali atrodyti.
„Teigiama, jog pasiruošimas karjerai prasideda nuo pat gimimo ir trunka iki vėlyvosios paauglystės. Kas šiais etapais arčiausiai vaikų? Visų pirma, tėvai. Būtent jiems tenka pirmasis ir itin svarbus vaidmuo – padėti vaikui pažinti jį supantį pasaulį, profesijų įvairovę ir tai, kaip veikia visuomenė. Tėvai formuoja pirminį vaiko supratimą apie gyvenimą, vertybes ir galimus ateities karjeros pasirinkimus“, – komentavo I. Griazina.
Pašnekovės žodžiais, pirmiausia profesijos pasirinkimo kelias prasideda nuo savęs pažinimo – šiame etape svarbus vaidmuo taip pat tenka tėvams, pastebint, kokia veikla domisi vaikas, kur atsiskleidžia jo stiprybės, kas jį įkvepia.
Žinoma, labai svarbu ne tik stebėti, bet ir nuosekliai ugdyti vaiko savarankiškumą, planavimo įgūdžius, kūrybiškumą, skatinti smalsumą. Ir visai nebūtina laukti „rimto pokalbio“ – apie tai galima kalbėtis kasdien: per pusryčius, važiuojant į darželį ar mokyklą, grįžtant iš būrelių, stebint aplinką ar net kartu žiūrint filmą. Viena iš temų galėtų būti profesijos ir darbas.
Tėvai gali papasakoti, kaip atrodo jų darbo diena, su kokiais sunkumais susiduria, arba, kas patinka kasdienėje veikloje. Asmeninis pavyzdys vaikus veikia labiausiai, ypač jei tėvai patys mėgsta savo darbą, geba atskleisti profesijos grožį, mato prasmę tą darydami, neslepia sunkių momentų.
„Svarbu suprasti, kad kiekvienas žmogus – unikalus, o pasirinktas profesinis kelias bėgant metams gali keistis – taip susiformuoja išskirtinės asmenybės, kurių nuveikti darbai sudomina ir žavi“, – dalijosi pašnekovė.
Pasak I. Griazinos, kaip rodo tyrimai, daugelis tėvų jaučiasi neužtikrinti, kai reikia padėti vaikams planuoti karjerą – jie nežino, kur ieškoti patikimos informacijos apie profesijas, mokymosi galimybes ar darbo rinkos tendencijas. Būtent tam ir buvo sukurta Mokinių ugdymo karjerai informacinė sistema (MUKIS) – ji skirta ne tik mokiniams ir karjeros specialistams, bet ir tėvams.
Pagrindinis ekspertės patarimas tėvams, ieškantiems informacijos – pradėkite nuo savęs. Tėvų profesinis kelias gali būti puikus atspirties taškas pokalbiui su vaiku.
