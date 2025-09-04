Vėžiu sergančios Rusnytės šeima liko be žado, sulaukę didžiulės aukos: geradarės istorija spaudžia ašaras

Pernai liepą mergaitei buvo pašalinta akytė, nes chemoterapija nepadėjo sumažinti auglio. Šiandien Rusnytė, neseniai atšventusi trečiąjį gimtadienį, tęsia gydymą Šveicarijoje – laukia dar keli metai vizitų, tyrimų, protezo keitimų.
Į „GoFundMe“ paskyrą, skirtą Rusnytės gydymui, atkeliavo net 12 tūkst. svarų (apie 13,8 tūkst. eurų) parama. Kaip paaiškėjo, šią didžiulę sumą pervedė Švedijoje gyvenanti lietuvė.
Ji rinko pinigus savo mamai, kuri sirgo vėžiu, tačiau šią vasarą moteris iškeliavo Anapilin, todėl ji nusprendė visus pinigus paaukoti kitiems onkologijos paliestiems ligoniams.
Šia jautria naujiena socialiniuose tinkluose pasidalino Erika Baušytė, kuri su Mamų unija ir Peterborough lietuvių bendruomene antrus metus organizuoja labdaros renginius, skirtus padėti vaikams sergantiems vėžiu.
„Švedijoje gyvenanti lietuvė rinko pinigus savo mamytei, kovojusiai su vėžiu. Deja, šią vasarą mama išėjo. Ir dukra, užuot pasilikusi šiuos pinigus, viską paaukojo kitoms kovojančioms lietuvėms: dalį Dovilei, šiuo metu kovojančiai su vėžiu, o net 12 tūkst. svarų skyrė mažajai Rusnytei.
Savo mamos vardu ji paliko žinutę, linkėdama sveikatos ir stiprybės. Kai pasiekė ši žinia, ašaros pačios riedėjo… Atrodo, kad jos mamos gyvenimas tęsiasi tik šįkart kaip vilties dovana tiems, kurie dar kovoja. Tai daugiau nei parama. Tai meilė, kuri nesibaigia.
Iš visos širdies dėkojam už tokį kilnų sprendimą ir pasidalinta šviesa. Jei tik šiuos žodžius kada nors perskaitysi, žinok, Tavo dovana Rusnytei niekada nebus pamiršta. Tu palietei ne tik mūsų, bet ir daugybės žmonių širdis“, – rašė E.Baušytė.
Reikalingas gydymas Šveicarijoje
Kaip rašoma „GoFundMe“ paskyros puslapyje, kuriame renkamos lėšos Rusnytės gydymui, „Mamų unija“ su mergaitės šeima susipažino, kada šeima išgirdo, kad dvejų metukų neturinčiai mergytei – vėžys. Ieškoti efektyvaus gydymo lietuviai išvyko į užsienį.
„Ši liga Lietuvoje nėra gydoma, taigi šeima susidūrė su nepaprastai sudėtingu iššūkiu – ilgu ir brangiu gydymosi procesu Šveicarijoje. Pernai liepą Rusnytei pašalinta akytė, nes chemoterapija nepadėjo sumažinti auglio. Visai netrukus bus pakeistas akytės protezas.
Mergytė, kuri prieš kelias savaites šventė savo trečiąjį gimtadienį, dar kelerius metus tęs gydymą Šveicarijos klinikoje, kad visiškai pasveiktų“, – rašoma minėtame paramos puslapyje.
„GoFundMe“ taip pat minima, kad nors gydymas yra kompensuojamas ligonių kasų, tačiau kelionės ir apgyvendinimo išlaidos per metus šeimai kainuoja ne mažiau kaip 40 tūkst. eur. Vykti į Šveicariją mažylei su šeima tenka kas 6–8 savaites.
„Tokia suma mums yra tik svajonė. Aš pati nedirbu jau šešerius metus – auginu dukras, rūpinuosi namais. Kai planavau grįžti į darbą, sužinojome apie Rusnės ligą. Mano vyras dirba be galo daug, jis yra aliuminio konstrukcijų dažytojas.
Griebiasi bet kokių papildomų darbų, nes pinigų labai trūksta“, – sako Rusnytės mama Diana. Norėdama sutaupyti, Rusnytės šeima į Šveicariją keliauja automobiliu.
Norintys ir galintys prisidėti prie Rusnės gydymo, sužinoti, kaip tą padaryti, gali sužinoti žemiau nurodytame įraše.
sergantys vėžiu vaikaiMamų unijaŠveicarija
Rodyti daugiau žymių