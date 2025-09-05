Jojimo čempionė rasta negyva po savo vestuvių metinių šventės: šeima planavo naują gyvenimą

30-metė jojimo čempionė Abigail Garside rugpjūčio 18 d. rytą buvo rasta Harogato (Šiaurės Jorkšyras) miesto sode. Išvakarėse ji su vyru Samueliu prabangiame SPA centre šventė vestuvių metines.
Vos prieš kelias valandas pora socialiniuose tinkluose buvo pasidalinusi džiaugsmingomis nuotraukomis iš Rudding Park kurorto, o po kelių valandų Abigail rasta negyva už kelių kilometrų nuo kurorto centro.
Policija jos mirtį vertina kaip nesmurtinę, tačiau tikslios aplinkybės dar nėra viešai atskleistos.
A.Garside, patyrusi jojikė, laimėjusi prestižinį „Horse of the Year Show“ konkursą, planavo persikelti į Australiją su savo vyru.
Pora buvo išnuomojusi savo naujai pastatytą namą ir jau gavusi vizas. Persikėlimas į Australiją kartu su su trimis taksų veislės šunimis buvo numatytas spalio mėnesį.
Abigail socialiniuose tinkluose pasidalino savo džiaugsmu, rugpjūčio 1 d. paskelbdama savo su vyru nuotrauką Melburne su prierašu: „Mes saugojome paslaptį. Tai mūsų būsimi nauji namai.“
Tą pačią dieną Samuelis „Instagram“ paskelbė: „Tai buvo ilgas 6 mėnesių procesas, bet mes oficialiai persikeliame į Australiją! Vizos patvirtintos. Namas užsakytas. Prasideda visiškai naujas gyvenimo etapas ir nuotykis.“
Abigail draugė žurnalistams pasakojo, kad pora skaičiavo dienas iki persikraustymo.
Ji sakė: „Abu jie buvo labai susijaudinę dėl persikraustymo į Australiją. Jie kelis kartus ten lankėsi ir įsimylėjo šią šalį.
Abbey nuolat apie tai kalbėdavo, o kai Samas gavo darbo vizą, jie buvo be galo laimingi. Jų ateitis atrodė šviesi.
Niekas iš mūsų negali patikėti, kad vos dieną po jų pirmųjų vestuvių metinių ji išėjo iš gyvenimo. Tai nepaprastai skaudu.“
Pora rugpjūčio 17 d. lankėsi Harogate, kad atšvęstų savo vestuvių metines.
Vos devynios valandos prieš tai, kai buvo rastas jos kūnas, Abigail įkėlė į feisbuką besišypsančių savo ir Samo nuotraukas, kuriose jie kelia šampano taures sūkurinėje vonioje, ir parašė: „Nuostabi diena Harogate, švenčiame pirmąsias vestuvių metines su mano meile.“
Samas tą dieną taip pat paskelbė „Facebook“ tinkle vestuvių nuotraukas ir parašė: „Praėjo metai, kai tapai mano žmona!! Aš tave myliu vis labiau kiekvieną dieną, su metinėmis.“
Abigail kūnas buvo rastas SPA kurorto centre esančiuose soduose kitą rytą apie 6 val. 15 min.
Sugniuždytas Samuelis pasidalijo tragiška žinia apie netikėtą savo žmonos mirtį. Paskelbęs nuotrauką, kurioje užfiksuota mylinti pora, jis parašė: „Mano pasaulis, mano geriausia draugė ir mano gražioji mylima žmona.
Aš tave mylėsiu amžinai, tu niekada neišnyksi iš mano širdies.“
Pora 2021 m. buvo įsigijusi naują namą Blackburne už 245 tūkst. svarų sterlingų (apie 283 tūkst. eurų).
Abigail buvo fiziškai stipri ir sveika – ji dažnai kopė į kalnus, buvo žinoma tarp jojimo sporto atstovų.
Parengta pagal dailymail.co.uk
mirė moterisjojikasvestuvių metinės
Rodyti daugiau žymių