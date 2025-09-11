Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Gyvenimo būdasŠeima

Tėvas norėjo paauklėti vaikus, todėl išsivedė juos į 800 kilometrų žygį: viskas baigėsi netikėtai

2025 m. rugsėjo 11 d. 12:07
Kinijoje vyras su vaikais nuėjo pėsčiomis 800 kilometrų, kad užgrūdintų jų charakterį. Apie tai praneša „South China Morning Post“.
Daugiau nuotraukų (4)
Vyras, kurio pavardė yra Wu, nusprendė surengti žygį iš Šenženo miesto į Čangšos miestą kartu su 10-mete dukra ir 8-mečiu sūnumi. Jis paaiškino savo poelgį auklėjimo tikslais.
„Mano vaikai dažnai pasiduoda ir vengia sunkumų. Norėjau, kad jie išmoktų užbaigti tai, ką pradėjo“, – sakė jis.
Jie visą atstumą įveikė per 31 dieną – išėjo į kelionę liepos 17 d. ir pasiekė galutinį tikslą rugpjūčio 17 d. Vaikai nešė penkių kilogramų svorio kuprines, o Wu kuprinė svėrė dešimt kilogramų.
Vyro žmona Wang iš pradžių nepritarė šiai idėjai dėl vasaros karščio ir saugumo sumetimų, bet galiausiai pripažino teigiamus pokyčius.
„Duktė tapo mažiau kaprizinga, o sūnus – savarankiškesnis“, – pripažino ji.
Kinijažygisvaikų auklėjimas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.