Tėvas norėjo paauklėti vaikus, todėl išsivedė juos į 800 kilometrų žygį: viskas baigėsi netikėtai

Vyras, kurio pavardė yra Wu, nusprendė surengti žygį iš Šenženo miesto į Čangšos miestą kartu su 10-mete dukra ir 8-mečiu sūnumi. Jis paaiškino savo poelgį auklėjimo tikslais.
„Mano vaikai dažnai pasiduoda ir vengia sunkumų. Norėjau, kad jie išmoktų užbaigti tai, ką pradėjo“, – sakė jis.
Jie visą atstumą įveikė per 31 dieną – išėjo į kelionę liepos 17 d. ir pasiekė galutinį tikslą rugpjūčio 17 d. Vaikai nešė penkių kilogramų svorio kuprines, o Wu kuprinė svėrė dešimt kilogramų.
Vyro žmona Wang iš pradžių nepritarė šiai idėjai dėl vasaros karščio ir saugumo sumetimų, bet galiausiai pripažino teigiamus pokyčius.
„Duktė tapo mažiau kaprizinga, o sūnus – savarankiškesnis“, – pripažino ji.
