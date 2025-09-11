Tokia akimirka – pirmąkart Lietuvos istorijoje: Karolinai ir Eglei įteiktas partnerystę patvirtinantis pažymėjimas

Šia žinia savo socialiniuose tinkluose pasidalino socialdemokratas ir Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkas Laurynas Šedvydis.
Anot politiko, tai pirmasis atvejis Lietuvos istorijoje, kai po teismo sprendimo buvo oficialiai pripažinta tos pačios lyties pora.
„Šiandien Vilniaus miesto rotušėje Karolinai ir Eglei buvo įteiktas pažymėjimas, patvirtinantis jų partnerystę – pirmą kartą Lietuvos istorijoje po teismo sprendimo pripažįstančio tos pačios lyties porą.
Tai istorinis momentas, svarbus ne tik Karolinai ir Eglei, bet ir visai mūsų visuomenei. Nuoširdžiai sveikinu jus abidvi – jūsų istorija yra įkvėpimas daugeliui.
Šis teismų žingsnis yra aiškus signalas parlamentui – privalome nebeatidėliodami įteisinti lygiavertį visų porų pripažinimą. Turime imtis atsakomybės“, – „Facebook“ rašė jis.
partnerystėpartnerystės įteisinimasVilniaus rotušė
