Jaunas vyras per vakarą neteko mylimosios ir ką tik gimusios dukrelės: „Norėjome, kad paskutinį kartą įkvėptų mamos glėbyje“

Vyras pasakojo, kaip padėjo savo mirštančią mažą dukrelę į mirusios motinos glėbį, kad ji galėtų paskutinį kartą įkvėpti kartu su mama.
„Esu sutrikęs, nežinau, ką daryti. Mellodie visada man duodavo patarimų, suteikdavo gyvenimui tvarkos, o dabar jos nebėra. Jaučiuosi visiškai sugniuždytas sugniuždytas“, – sakė jaunas vyras.
Neaiški mirties priežastis
Mellodie buvo 33 savaičių nėščia, kai netikėtai pasijuto prastai. Gydytojas nustatė, kad trūksta geležies, ir paskyrė skystos geležies bei antibiotikų. Pora, kartu pragyvenusi daugiau nei dvejus su puse metų, grįžo namo. Tačiau jau kitą dieną simptomai sustiprėjo – ji ėmė dusti, silpo regėjimas.
„Kitą dieną ji jautėsi visiškai gerai – žiūrėjome televizorių, fotografavomės, juokėmės. Atrodė sveika. Tačiau kitos dienos vakarą viskas vėl pasikartojo – ji sakė, kad negirdi, mato baltą spalvą jai trūko oro“, – prisiminė Danielis.
Jauna mergina buvo skubiai nugabenta į ligoninę. Medikai desperatiškai bandė gaivinti ir atliko skubų Cezario pjūvį. Tačiau Mellodie neišgyveno, o pasaulį išvydusi jų dukrelė Athena buvo prijungta prie aparatų. Gydytojai perspėjo, kad išgyventi ji neturės šansų.
„Kai kūdikis ėmė silpti, paprašėme, kad leistų jai būti kartu su mama. Nunešėme dukrelę į morgą, paguldėme Mellodie ant krūtinės, o gydytojai dar tiek, kiek galėjo, davė deguonies. Norėjome, kad ji paskutinį kartą įkvėptų būdama mamos glėbyje“, – skaudančia širdimi pasakoja Danielis.
Po šio momento jaunas vyras savo dukrelę vežimėlyje parvežė į naujagimių skyrių, kur šeima ją galėjo nuplauti, aprengti ir pakrikštyti.
Dužo visos svajonės
Vos prieš kelias savaites pora planavo bendrą ateitį – svajojo apie pirmąsias atostogas Graikijoje, kalbėjosi apie būstą, ruošėsi dukrelės atėjimui.
„Mes planavome kaupti pinigus ir įsigyti savo namus. Niekada nebuvome išvykę atostogų, todėl šiais metais norėjome vykti į Graikiją – to labai troško Mellodie. Turėjome tiek daug planų. Viskas turėjo būti pirmą kartą – pirmosios mūsų atostogos, bendras gyvenimas, mūsų vaikas.“ – sakė Danielis.
Pora svajojo apie gyvenimą, gimus dukrelei. „Mellodie norėjo, kad Athena lankytų plaukimo pamokas, nes ir mums patiems patiko plaukioti. Ji norėjo dukrai duoti viską, kas geriausia. Turėjome tiek daug planų, o dabar jų nebeliko“, – sako Danielis.
Kas iš tikrųjų nutiko sveikai ir stipriai 19-metei, nežino net gydytojai. Šeima laukia koronerio (teismo tardytojas, tiriantis staiga mirusių asmenų mirties priežastis – red.) išvadų.
„Ji buvo sveika 19-metė, be jokių komplikacijų. Net gydytojai sako, kad neturi atsakymų. Todėl ir laukiame tyrimo, kad sužinotume priežastį“, – kalbėjo jis.
Merginos artimieji sako, kad Mellodie buvo stipri, charizmatiška, visada tiesiai sakydavo, ką galvoja, ir turėjo neblėstančią humoro jausmą.
Dėdė Stevenas pridūrė, kad šeima šiuo metu patiria sunkų iššūkį – organizuoja laidotuves ir yra pradėjusi lėšų rinkimo akciją joms padengti.
„Įvykiai ligoninėje buvo nepaprastai traumuojantys, bet gydytojai ir naujagimių skyriaus komanda padarė viską, kas įmanoma. Matėsi, kad ir jiems tai buvo sunku, bet jie darė viską, kad mus palaikytų“, – kalbėjo vyras.
