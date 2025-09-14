Lrytas Premium prenumerata tik
Gyvenimo būdasŠeima

Po išgyventos tragedijos aktorius L. Neesonas švyti šalia P. Anderson: romane kritikai įžvelgia triuką

2025 m. rugsėjo 14 d. 11:56
Holivudo žvaigždė Liamas Neesonas (73 m.) sakė, kad niekada nebeįsimylės. 16 metų po žmonos mirties jis buvo vienišas. Bet dabar jo gerbėjai ūžia – pasibaigus veiksmo kriminalinės komedijos „Nuogas ginklas“ („The Naked Gun“) filmavimui pagrindinį vaidmenį atlikęs aktorius pradėjo susitikinėti su šios kino juostos partnere Pamela Anderson (58 m.).
Liamas NeesonasPamela AndersonHolivudas
