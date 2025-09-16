Namuose pagimdžiusios 11-metės istorijoje – šokiruojantis lūžis: kaltinimai krito ant močiutės

Mergaitės motina Michelle Justus, močiutė iš motinos pusės, apkaltinta šešiais nusikalstamos vaikų nepriežiūros atvejais, pranešė apygardos prokuratūra. Kaltinimai susiję ne tik su 11-mete, bet ir su dar penkiais vaikais, gyvenusiais tuose namuose.
Informacijos apie M.Justus advokatą nepateikta. Ji laikoma areštinėje, jai nustatytas 75 tūkst. JAV dolerių (apie 64 tūkst. eurų) užstatas.
Prokurorai teigia, kad M.Justus gyvena priešais šeimos namus ir buvo vaikų „globėja“. Teismo dokumentuose nurodoma, kad ji nesuteikė tinkamos priežiūros ir medicininės pagalbos vaikams bei leido jiems gyventi itin prastomis sąlygomis.
Pasak prokurorų, mergaitės močiutė reguliariai matydavo 11-metę, beveik kasdien su ja kontaktuodavo, įskaitant ir rugpjūčio 16-ąją – dieną, kai mergaitė pagimdė. Nepaisant to, ji nepranešė apie nėštumą atsakingoms institucijoms.
Mergaitės motina Cherie Walker (33 m.) ir patėvis Dustinas Walkeris (34 m.) buvo suimti ir apkaltinti dar praėjusį mėnesį. Prokuratūra teigia, kad DNR tyrimas parodė, jog patėvis yra 99,9 proc. tikslumu kūdikio tėvas.
C.Walker buvo apkaltinta prisidėjimu prie vaiko seksualinės prievartos, o D.Walkeris – seksualine prievarta prieš jaunesnį kaip 12 metų vaiką.
Abu jie taip pat apkaltinti šešiais nusikalstamos vaikų nepriežiūros atvejais. Jie laikomi areštinėje be galimybės sumokėti užstatą.
Muskogee miesto (JAV, Oklahomos valstija) apygardos prokurorės padėjėja Janet Hutson teigė, kad ši byla yra „viena iš rimčiausių, jei ne pati rimčiausia vaikų seksualinės prievartos ir nepriežiūros bylų“, kurias jai teko nagrinėti.
Iš namų paimti 9-erių, 7-erių, 6-erių, 4-erių ir 2-ejų metų vaikai.
Teismo dokumentuose taip pat pažymima, kad namuose rasta šunų išmatų, o vaikai buvo be drabužių.
Parengta pagal nbcnews.com
nėščia nepilnametėgimdymas namuoseseksualinis išnaudojimas
