Kraupi slėpynių laukinėje gamtoje atomazga: tris pagrobtus vaikus išlaisvino tik po tėvo žūties

Šeimos istorija sulaukė atomazgos – vyras žuvo per susišaudymą su policija, o vaikai buvo išgelbėti ir grąžinti mamai.
Phillipsas su dukromis Jayda (12 m.), Ember (9 m.) ir sūnumi Mavericku (10 m.) dingo dar 2021-ųjų gruodį, po konflikto su vaikų mama Catherine, turėjusia vienintelę globą. Tuomet vyras pasiėmė vaikus ir pasitraukė į atokias Vaikato regiono vietoves.
Ketverius metus nežinia slėgė ne tik šeimą, bet ir visą šalį – nebuvo aišku, ar vaikai dar gyvi. Tik 2024-ųjų spalį juos netikėtai pastebėjo kiaulių medžiotojai: vaikai su kaukėmis ir didelėmis kuprinėmis sekė paskui tėvą. Vis dėlto tada šeimos surasti nepavyko.
Vaikai buvo išgelbėti po to, kai jų tėvas Tomas Phillipsas žuvo susišaudyme su policija 2025 m. rugsėjo 8 d.
Policija gavo pranešimą apie įtariamą vagystę ūkininkų prekių parduotuvėje. Policija sankryžoje išdėliojo „ežius“, kad sustabdytų bėglį, tačiau keturratis nulėkė nuo kelio.
Sustojus transporto priemonei, vairuotojas atsisuko ir „iš arti“ pradėjo šaudyti į policininkus. Policininkai atsišaudė ir vyrą, kaip vėliau paaiškėjo, Phillipsą mirtinai sužeidė. Bandymas suteikti pirmąją pagalbą rezultatų nedavė.
Vienas pareigūnas buvo sunkiai sužeistas į galvą ir petį, jam prireikė skubios operacijos.
Įvykio vietoje buvo rasta 12-metė Jayda ir ginklų slėptuvė. Jos parodymai padėjo pareigūnams po kelių valandų aptikti ir kitus vaikus – Mavericką bei Ember. Jie buvo rasti stovyklavietėje, apie 16.30 val. vietos laiku.
„Tai buvo itin traumuojantis incidentas, labai sunkus mažai ir atokiai bendruomenei“, – sakė policijos viceministrė Jill Rogers.
Vaikų mama Catherine po išlaisvinimo išplatino pareiškimą, kuriame pripažino, kad jaučia ir palengvėjimą, ir liūdesį.
„Visų pirma mes esame giliai palengvėję, kad mūsų vaikai pagaliau grįžo. Jų labai ilgėjomės beveik ketverius metus ir dabar laukia kelias namo, kupinas meilės ir rūpesčio. Mūsų viltis visada buvo, kad jie sugrįš taikiai ir saugiai.
Jie patyrė ilgą ir sunkią kelionę, todėl prašome privatumo, kad padėtume jiems prisitaikyti ir sugrįžti į stabilią, mylinčią aplinką“, – kalbėjo ji.
Ji taip pat padėkojo bendruomenei už paramą ir išreiškė užuojautą sužeistam pareigūnui: „Jūsų atjauta mus palaikė.“
Dabar Catherine su valdžios institucijomis dirba, kad vaikų reintegracija būtų kuo sklandesnė.
Phillipsas dar prieš kelerius metus buvo žinomas policijai – 2021-ųjų pabaigoje buvo dingęs su vaikais 19-ai dienų, o vėliau tikino, jog tai buvusi spontaniška stovyklavimo kelionė. Tuomet jis sulaukė kaltinimų dėl policijos klaidinimo.
Parengta pagal vt.co
vaiko pagrobimasPagrobimasslapstymasis
