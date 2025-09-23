Įkliuvo neįtikėtinu būdu: vyro neištikimybę išdavė šeimos svarstyklės

Moteris turi padėkoti savo skaitmeninėms svarstyklėms už tai, kad jos atskleidė vyro neištikimybę.
Savo neįtikėtina patirtimi žmona pasidalino socialiniame tinkle „Reddit“.
Savo skaitmeninėse svarstyklėse ji rado du vėlyvą naktį atliktus svėrimusis – tuo metu ji buvo išvykusi, o vyras likęs namuose vienas.
„Iš smalsumo patikrinau skaitmeninių svarstyklių atmintį ir pamačiau du „nepriskirtus“ svėrimus, kuriuose buvo užfiksuotas svoris – lygiai 120 svarų (54,5 kg), užregistruotus 12:15 ir 12:26 nakties“, – parašė vartotoja.
„Konteksto labui, aš nesveriu 120 svarų ir tą dieną ten nebuvau, tik mano vyras“, – rašė ji „Reddit“.
Sutrikusi moteris pažymėjo, kad ji ir jos vyras jau buvo pradėję „skyrybų procesą“ dėl jo ankstesnės neištikimybės.
Vėliau komentaruose ji pažymėjo, kad ji ir jos vyras siekė dirbti su savimi, kad sukurtų geresnį pagrindą savo santuokai.
„Mūsų susitarimas buvo NESUSITIKTI su kitais žmonėmis, ypač šeimos namuose“, – pridūrė ji.
„Reddit“ komentatoriai greitai ėmėsi patarinėti moteriai, kuri savo įrašo pabaigoje pažymėjo, kad „stengiasi išlikti stipri“.
„Tiesiog užbaik skyrybas. Dabar gali būti rami, žinodama, kad tai teisingas sprendimas“, – rašė vienas asmuo.
„Profesionalus patarimas – nesakykite jam, kad žinote, jog ten buvo kita moteris. Susisiekite su advokatais, kad parengtumėte planą“, – pridūrė kitas.
„Manau, kad gana aišku, jog pas jį buvo kažkas. Ir 120 svarų po vidurnakčio – tai ne vienas iš jo draugų, – pridūrė kitas komentatorius. – Geriau dabar gauti patvirtinimą, kad galėtumėte drąsiai tęsti skyrybų procesą.“
Nors kai kurie komentatoriai išreiškė kritiškas pastabas apie moterį, turinčią „pasitikėjimo problemų“, nes ji nuėjo taip toli, kad patikrino duomenis svarstyklėse, daugelis užjautė ir ragino ją nustoti kankinti save ir palikti jį.
„Jūs jau žinote, kad jis yra neištikimas. Kam jums reikia daugiau įrodymų, kad jis yra baisus žmogus? Tai nėra gerai jūsų psichinei sveikatai“, – rašė vienas asmuo.
Parengta pagal independent.co.uk
