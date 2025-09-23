Pora vestuvių nuotraukose pamatė nepažįstamą žmogų – kas jis, paaiškėjo tik po 4 metų

Porą paslaptingas vestuvių „įsibrovėlis“ nustebino tik tada, kai jie gavo savo didžiosios dienos nuotraukas – jose matėsi aukštas vyras tamsiu kostiumu ir sumišusia veido išraiška.
Jie ėmė klausinėti giminaičių, draugų, viešbučio darbuotojų, net vestuvių fotografo – bet niekas negalėjo paaiškinti, kas jis toks.
Tačiau galiausiai paslaptingasis vyras buvo identifikuotas.
Andrew Hillhouse‘as, kuris turėjo būti svečias kitose vestuvėse už dviejų mylių, pasakojo, kad tik tada, kai nuotaka žengė prie altoriaus, suprato atsidūręs ne toje vietoje.
Michelle ir Johnas susituokė 2021 m. lapkričio 20 d. apsupti šeimos ir draugų – bent jau taip jiems atrodė.
„Tik tada, kai gavau pirmąsias nuotraukas iš fotografo, mes su vyru jas vartydami sušukome: „Palauk, o kas čia toks?“.
Pradėjome klausinėti pirmiausia savo tėvų, tada tetų, kitų giminaičių, draugų. Absoliučiai niekas jo nepažino. Tuomet kreipėmės į viešbutį, manėme, gal jie žinos. Tačiau irgi ne. Spėliojome, gal jis padėjo nešti registracijos knygą, bet nei vienas žmogus jo neatpažino“, – prisiminė Michelle.
Į „Facebook“ įkeltas nuotakos pranešimas taip pat neatsakė į klausimą. Metams bėgant paslaptis liko neatskleista, bet mintis vis nedavė ramybės.
„Kartais pagalvodavau: kažkas juk turi žinoti, kas jis toks. Ne kartą klausiau savo vyro: „Ar tikrai jo nepažįsti, gal iš tavo darbo?“ Jau galvojome, kad tai koks nors pamišęs persekiotojas“, – pasakojo moteris.
Kilo teorija, kad tai galėjo būti šeimos draugų dukros naujas partneris arba fotografo padėjėjas.
Galiausiai kreiptasi į žinomą škotų „YouTube“ kūrėją ir televizijos veidą Dazza, kad jis pasidalytų nuotraukomis ir padėtų rasti įsibrovėlį. Tai suveikė.
Pasirodo, „vestuvių įsibrovėliu“ tapo A.Hillhouse. Jis tą patį lapkričio šeštadienį 2021-aisiais vėlavo į kitą šventę, vykusią už dviejų mylių, ir partnerio klaidingai nurodytas nuėjo ne į tą viešbutį.
„Pamačiau dūdmaišininką, elegantiškai apsirengusius svečius – atrodė, kad viskas čia. Atsisėdau, prasideda ceremonija, pasirodo nuotaka ir suprantu – čia ne ta mergina.
Tačiau išeiti juk negali, tad tiesiog susigūžiau ir laukiau, kol viskas baigsis“, – juokdamasis pasakojo Andrew.
Po ceremonijos jis bandė išeiti, bet dar buvo paprašytas nusifotografuoti su visais svečiais.
„Bandžiau tyliai sprukti, bet išgirdau: „Visi kartu į nuotrauką“. Viduje šaukiau „ne“, bet nuotraukoje matosi mano galva galiniame plane“, – prisiminė vyras.
Tik paskambinęs partneriui suprato, kad turėjo būti kitame viešbutyje. Laimei, spėjo nuvykti į tikrąsias vestuves, o jo klaida tapo linksmu pasakojimu svečiams.
Socialiniuose tinkluose Andrew paaiškinimas sulaukė daugiau kaip 29 tūkst. „patiktukų“, o jis pats tapo Michelle „Facebook“ draugu. Abu susitiko pasijuokti iš kuriozinės situacijos.
„Net neįtikėtina, kad po beveik ketverių metų pagaliau sužinojome, kas jis. Juokiausi iki ašarų“, – sako Michelle.
„Vestuves įsibrauti buvo daug lengviau, nei maniau. Įėjau, išėjau, net „kolos“ spėjau atsigerti. Tik tiek ir laimikio. Tačiau užtat pasakojimų užteks visam gyvenimui“, – šmaikštavo Andrew.
Parengta pagal bbc.com
ŠkotijaVestuvėsvestuvių nuotraukos
