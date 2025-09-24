Lietuvių iniciatyvos vėžiu sergantiems vaikams sujaudino net Karališkuosius rūmus

Šiemet tautiečiai surėmė pečius dėl sergančios mažylės iš Lietuvos, kuri kovoja su akies vėžiu. Mažylę Lietuvoje globoja labdaros ir paramos fondas vėžiu sergantiems vaikams ir jų šeimoms „Mamų unija“.
Renginys „Išvien dėl Rusnytės“ suvienijo ne tik vietos, bet ir lietuvius visoje Jungtinėje Karalystėje bei už jos ribų – prie akcijos jungiasi bendruomenės, atlikėjai ir verslininkai nuo Londono iki Glazgo, o aukos Rusnytės gydymui plaukia net iš Australijos ir JAV, rašoma „Mamų unijos“ pranešime žiniasklaidai.
Mažosios Rusnytės kova
Vos trejų metų Rusnytei reikalingas tęstinis gydymas Šveicarijoje, kur yra užtikrinamas sudėtingas akies vėžio gydymas.
Rusnytės mama Diana neslepia, kad Rusnytės atvejis – vienas sudėtingesnių, tačiau šeima nepraranda vilties net ir po to, kai mergytei buvo pašalinta akytė. „Mamų unija“ su Rusnytės šeima susipažino iš karto po išgirstos diagnozės – dvejų metukų neturinčiai jų pagrandukei diagnozuota retinoblastoma (akies vėžys).
Ši liga Lietuvoje nėra gydoma, taigi šeima susidūrė su nepaprastai sudėtingu iššūkiu – ilgu ir brangiu gydymosi procesu Šveicarijoje. Pernai liepos mėnesį Rusnei pašalinta akytė, bet chemoterapija nepadėjo sumažinti auglio. Ir nors gydymą kompensuoja Valstybinės ligonių kasos, tačiau kelionės ir apgyvendinimo išlaidos per metus šeimai kainuoja ne mažiau kaip 40 000 Eur. Vykti į Šveicariją mažylei su šeima tenka kas 6–8 savaites.
„Tokia suma mums yra tik svajonė. Aš pati nedirbu jau šešerius metus – auginu dukras, rūpinuosi namais. Kai planavau grįžti į darbą. sužinojome apie Rusnės ligą „, – sako Rusnytės mama Diana.
Norėdama sutaupyti, Rusnytės šeima į Šveicariją keliauja automobiliu. Peterborougho lietuviai nusprendė pasirūpinti, kad mažylės šeima galėtų tęsti gydymą ir jaustis saugi, žinodama, kad tam užteks lėšų.
Velso princesės Catherine palaikymas
Ši graži paramos iniciatyva neliko nepastebėta net Karališkuosiuose rūmuose. Peterborough lietuvių bendruomenės narė ir „Mamų unijos“ ambasadorė Erika Baušytė kreipėsi į Velso princesę Catherine Middleton su viltimi, jog ji galės atvykti į vieną didžiausių lietuvių bendruomenės labdaros renginių Jungtinėje Karalystėje.
Nors dėl įtemptos darbotvarkės princesė negalės atvykti, rūmų ofisas atsiuntė nuoširdų palaikymą bendruomenei. Savo laiške princesės vardu prašoma perduoti šiltą padėką už laišką ir geriausius linkėjimus visiems, kurie yra įsitraukę į „Mamų unijos“ veiklą, apkabinti Rusnę, kuriai bus renkamos lėšos ir perduoti jai geriausius linkėjimus.
Pasak Erikos Baušytės, šis laiškas ir lietuvių bendruomenei, ir „Mamų unijos“ kolektyvui yra ypatingas moralinis palaikymas. Jis rodo, kad tokios iniciatyvos Jungtinėje Karalystėje yra pastebimos ir vertinamos aukščiausiu lygiu.
Svajonė – sujungti lietuvius visame pasaulyje
Pasak iniciatorės Erikos Baušytės, šis renginys yra daugiau nei labdaros renginys, skirtas Rusnės gydymui.
„Po praėjusiais metais įvykusio labdaros renginio Gustukui, kurį surengėme kartu su „Mamų unija“ ir Peterborougho lietuvių bendruomene, manyje gimė mintis pasiekti dar platesnę auditoriją. Pagalvojau, kaip būtų nuostabu, jei kuo daugiau lietuvių bendruomenių perimtų šią iniciatyvą.
Norėjau, kad mes taptume savotiškais ambasadoriais – rodytume pavyzdį, kaip galima vienytis ir apjuosti visą pasaulį simboliniu auksiniu kaspinu – daryti labdaros renginius su „Mamų unija“.
Kad ši idėja įgytų svorio, supratau, kad reikia stipraus palaikymo, o kas gali būti stipriau nei Velso princesė? Ji gerai žinoma dėl rūpesčio vaikams ir savo veiklomis jų labui. Žinutė iš rūmų ofiso – labai stiprus palaikymo ženklas.
Laiškas princesei buvo mano būdas parodyti, kad mes planuojame plėsti gražią iniciatyvą ir kad kiekvienas palaikymas – net simbolis – yra žingsnis link to, kad mūsų pastangas išgirstų dar daugiau pasaulio lietuvių.“
Savo ruožtu „Mamų unijos“ fondo vadovė Justina Mėlinauskaitė dėkoja visiems geros širdies žmonėms, kurie prisideda prie kilnių iniciatyvų ir sako, kad tokios akcijos tik parodo mūsų geraširdiškumą: „Reiškiame nuoširdžią padėką Erikai už iniciatyvą organizuojant renginius. Ji yra bendruomenės ugnelė, kuri uždega daugybę širdžių, kurioms negalioja nei valstybių sienos, nei skirtingos kalbos, nei dideli atstumai.“
Pasirodys garsūs atlikėjai, vyks mugė
Renginį inicijuoja Peterborough lietuvių bendruomenės narė Erika Baušytė kartu su labdaros ir paramos fondu „Mamų unija“. Jau dabar prie gražios iniciatyvos prisideda lietuviai iš viso pasaulio bendruomenių.
Tai jau antrasis toks bendras projektas – pernai vykusios akcijos metu pavyko surinkti beveik 20 tūkst. svarų Gustuko, sergančio akių vėžiu, gydymui.
Šiemet renginys tapo dar platesnis: spalio 19-osios koncertinėje programoje dalyvaus ypatingi svečiai Violeta ir Vilius Tarasovai, atlikėjai iš įvairių JK miestų – Romas Tamulionis, Valerija C., Tadas Laucevičius, Ellie Mar su mokiniais, muzikinis trio Asta, Justas ir Virgis, vokalinė grupė „Sparnai“.
Šventę papildys tautinių šokių kolektyvai „Raskila“ ir „Lašeliai“, vaikų pramogų miestelis bei rudens mugė.
Primename, kad visus „Mamų unijos“ Auksinio kaspino renginius globoja Jo Ekscelencija, Prezidentas Valdas Adamkus.