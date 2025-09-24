Nesuvokiamas žiaurumas: angeliškos išvaizdos dvimetė nužudyta pačių artimiausių

Tragedija įvyko Jungtinėje Karalystėje, Šiaurės Jorkšyre.
Socialinės tarnybos apsilankė jos motinos namuose, kilus įtarimams dėl mažosios Isabelle Rose Welsh gerovės.
Rugsėjo 13 d. į namus buvo iškviesta policija, mergaitė skubiai nuvežta į ligoninę, bet joje mirė.
Kitą dieną 21 metų vyras ir 25 metų moteris buvo suimti dėl mažylės mirties.
Isabelle mama Alexandra Walker (25 m.) ir Harrisonas Simpsonas (21 m.) stojo prieš teismą.
Jauni vyras ir moteris kaltinami mergaitės nužudymu arba leidimu ją nužudyti, o H.Simpsonui dar pateiktas kaltinimas dėl išžaginimo.
Gedinti Isabelle šeima atsisveikinime sakė: „Ilsėkis ramybėje, Isabelle, skriski aukštai, mergyte. Amžinai liksi dvejų metų.“
Policijos atstovas sakė: „Mergaitės šeima yra sukrėsta dėl jos mirties.
Jie paprašė privatumo, nes gedi dėl neįsivaizduojamos vaiko netekties.
Specialistai remia šeimą, ir mūsų mintys yra su jais šiuo labai sunkiu metu.“
Isabelle Rose šeima pasakojo, kad ji buvo „pilna gyvybės“.
Jie sakė: „Ji visada šypsojosi.
Isabelle mėgo žiūrėti filmukus „Kiaulytė Pepa“, tai buvo jos mėgstama laida. Ji taip pat mėgo šokti.“
Šeima taip pat padėkojo tiems, kurie pagerbė mergaitės atminimą internete.
Isabelle tėvas Joshas Welshas vadino ją savo „princese“.
Jis pridūrė: „Ilsėkis ramybėje, Isabelle. Tėtis tave myli labiau už visą pasaulį ir dar daugiau.“
