Prajuokino pasaulį: nufilmuotas naujagimis, rankoje laikantis savo mamos kontraceptinę spiralę

2025 m. rugsėjo 24 d. 21:27
Lrytas.lt
Nufilmuotas naujagimis, rankoje „pergalingai“ laikaintis kontraceptinę spiralę, kuri jo mamai privalėjo neleisti pastoti.
Kūdikio mama Queidy Araujo de Oliveira jau dvejus metus naudojo spiralę, bet per įprastą sveikatos patikrinimą netikėtai sužinojo, kad yra nėščia.
Mažasis Matheusas Gabrielius gimė Sagrado Coracao de Jesus ligoninėje Neropolyje, Brazilijoje.
Gimdymą priėmusi gydytoja Natalia Rodrigues juokais įdėjo jo mamos varinį intrauterininį prietaisą į kūdikio ranką ir nufilmavo tą akimirką, o rugsėjo 1 d. paskelbė socialiniuose tinkluose.
Vaizdo įrašas, kuriame kūdikis suspaudžia įtaisą savo mažoje rankutėje, buvo pavadintas: „Laikau savo pergalės trofėjų: spiralę, kuri negalėjo manęs sustabdyti!“
Spiralė yra laikoma daugiau nei 99 proc. veiksmingu nėštumo prevencijos būdu.
Tačiau dr. Natalia pasinaudojo proga priminti, kad nėra nė vieno kontraceptinio metodo, kuris būtų 100 proc. veiksmingas.
Varinės spiralės, kurią naudojo mama Queidy, nesėkmės rodiklis yra tik 0,6 proc.
Mama sakė: „Kai mažiausiai to tikėjomės, per spiralės patikrinimą ultragarso tyrimu, skirtą būklei patikrinti, sužinojau, kad esu nėščia. Reakcija buvo beviltiška.“
Gydytojai paaiškino, kad prietaiso pašalinimas keltų pavojų negimusiam vaikui, todėl jis turėjo likti vietoje per visą nėštumą.
Queidy papasakojo apie komplikacijas, tarp jų – kraujavimą nėštumo metu, bet sakė, kad jos sūnus gimė sveikas.
Jos vyras, kuris laukė vazektomijos, internete juokavo, kad „fabrikas dabar uždarytas“.
Vaizdo įrašą žiūrėkite čia:
Parengta pagal thesun.co.uk
kontracepcijaspiralėnaujagimis
Rodyti daugiau žymių

