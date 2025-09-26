Trijų sesučių nužudymo bylos atomazga: besislapstančio tėvo paieškos truko kelis mėnesius

Rugsėjo 18-ąją, netoli tos vietos, kur buvo rasti mergaičių kūnai, tyrėjai aptiko kaulus ir drabužius.
Rugsėjo 23-ąją JAV maršalai (federalinė teisėsaugos agentūra – red.) teismo dokumentuose paskelbė T.Deckerį mirusiu, tačiau vietos pareigūnai perspėjo, jog toks pranešimas buvo skubotas, nes oficialūs DNR tyrimai tuo metu dar nebuvo atlikti.
Galiausiai, Chelan miesto (Vašingtono valstija) apygardos šerifas Mike’as Morrisonas ketvirtadienį, rugsėjo 25 d., pranešė, kad pareigūnai gavo Vašingtono valstijos patrulių kriminalistinės laboratorijos DNR tyrimų rezultatus, patvirtinusius, jog palaikai priklauso T.Deckeriui.
Žmogžudysčių motyvas – nežinomas
Pasak M.Morrisono, įvykio vietoje rasti drabužiai taip pat priklausė T.Deckeriui. Šerifas atsiprašė mergaičių motinos Whitney Decker už tai, kad paieškos užtruko taip ilgai.
„Tikiuosi, kad dabar galėsite ramiau miegoti naktimis žinodama, jog T.Deckeris rastas. Jis miręs, mūsų DNR tyrimai tai patvirtino, o byla bus uždaryta“, – sakė šerifas.
Jis kalbėjo, kad pareigūnai iš medicinos ekspertų vis dar laukia galimos mirties priežasties ir laiko. Į paiešką, pasak M.Morrisono, buvo įtrauktas ir psichologas, kurio įžvalgos padėjo nukreipti tyrėjus į svarbų paieškos plotą.
Vyro palaikai rasti miškingoje Leavenworth miesto pietinėje dalyje, maždaug už 120 mylių (apie 193 km) į rytus nuo Sietlo. Ši vietovė nebuvo toli nuo tos vietos, kur birželio 2-ąją aptikti tragiškai žuvusių T.Deckerio dukrų kūnai.
32-ejų T.Deckeris buvo kaltinamas trimis pirmo laipsnio nužudymais ir pagrobimu, jam taip pat iškelta federalinė byla dėl pabėgimo nuo teisingumo.
Motyvo tyrėjai iki šiol neįvardija. Žinoma, kad T.Deckeris buvo išsiskyręs, o teismo sprendimu turėjo pasirašyti tėvystės planą, numatantį privalomą psichikos sveikatos gydymą ir pykčio valdymo kursus, tačiau jis atsisakė tai padaryti.
Primename, kad tragedija įvyko po to, kai gegužės 30-ąją dukros buvo paliktos su juo planuotam susitikimui, bet vyras jų negrąžino.
Dingusių trijų mergaičių kūnai rasti „Rock Island“ stovyklavietėje. Evelyn (8 m.), Paityn (9 m.) ir Olivia (5 m.) rastos su plastikiniais maišais ant galvų ir surištomis rankomis. Medicinos ekspertai nustatė, kad mergaitės mirė uždusintos.
Šalia kūnų aptiktas ir T.Deckerio sunkvežimis su dviem kruvinais rankų atspaudais, taip pat mergaičių daiktai: automobilių kėdutės, apklotai, maisto produktai. Netoliese buvo palapinė, rodanti, kad kažkas neseniai buvo stovykloje.
Ši tragedija išprovokavo dideles, tris mėnesius trukusias paieškas, į kurias įsitraukė tiek vietos, tiek federalinės tarnybos. T.Deckeris – buvęs karininkas, turintis plataus masto karinį pasirengimą, todėl žmonės buvo raginami prie jo nesiartinti ir nebandyti jo sulaikyti.
Pastaraisiais metais jis kentėjo nuo psichikos sveikatos problemų, o prieš kelis mėnesius iki nusikaltimo jo globos teisės buvo apribotos.
Parengta pagal nbcnews.com, nypost.com
