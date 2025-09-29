Atskleidė protu nesuvokiamus darželio auklėtojos nusikaltimus: be pasigailėjimo žalojo mažamečius

Roksana Lecka vaikams paliko įbrėžimų ant veidų ir kaklų, o taip pat žymių nuo žnybimo ant vidinių kojų dalių bei pilvukų. Ji taip pat spyrė vienam berniukui į veidą ir jį mindė – vaizdo įrašas su šiuo incidentu pribloškė teismo salę.
Sukėlė vaikams skausmą
22-ejų metų auklė buvo apkaltinta „sunkiai sužalojusi“ mažylius per šešių mėnesių laikotarpį, dirbdama prestižiniame darželyje Pietvakarių Londone.
Už vaiko priežiūrą iki dvejų metų imamas beveik 1900 svarų (apie 2173 eur.) mokestis per mėnesį. Tačiau už uždarų durų mažyliai patyrė tikrą pragarą. Kilęs skandalas šokiravo ne tik tėvus, bet ir visą Didžiąją Britaniją.
R.Leckai rugsėjo 26 d. skirta aštuonerių metų laisvės atėmimo bausmė – ji pripažinta kalta dėl 14 vaikų žiauraus elgesio atvejų, be to, anksčiau buvo prisipažinusi dėl dar septynių kaltinimų.
„Jūs įvykdėte daugybę beprasmiško smurto veiksmų. Jūs žnybėte, pliaukštelėjote, smūgiavote, spardėte. Traukėte jų ausis, plaukus ir pirštelius. Vaikus vertėte galva žemyn į loveles. Palikote mėlynes ir ilgai neišnykstančias raudonas žymes.
Darydama šiuos žiaurius veiksmus, vis atsisukdavote pažiūrėti, ar kiti darbuotojai jūsų nestebi. Dažnai vaikas tiesiog ramiai žaisdavo ar užsiimdavo savo reikalais, kol jūs tyčia sukeldavote skausmą, priversdama jį verkti, raitytis, bandyti pabėgti ar susigūžti iš nevilties“, – sakė teisėja Sarah Plaschkes KC.
Ji pabrėžė, kad kaltinamosios elgesys buvo „sadistinis“, o vaikai – visiškai bejėgiai. Teismas taip pat išklausė 21 kūdikio tėvų pareiškimus per R.Leckos nuosprendžio paskelbimą.
Viena motina, liudydama teisme, tiesiai pažvelgė į R.Lecką ir pasakė: „Šie vaikai buvo tokie nekalti ir pažeidžiami. Jie negalėjo kalbėti, negalėjo apsiginti ir negalėjo mums, tėvams, pasakyti, kad jiems kažkas nutiko. Jie buvo visiškai bejėgiai, o Roksana jais pasinaudojo.“
Šiurpus vaizdo įrašas parodė R.Leckos sulaikymo akimirką jos namuose, kai paaiškėjo darželio vaizdo kamerų įrašai, atskleidę, kaip ji skriaudžia vaikus.
Įraše matyti, kaip ji šypsosi, kol pareigūnai su ja kalbasi, o vienas policininkas pasako, kad ji įtariama kūdikių užpuolimu. R.Leckos atsakymas: „Taip, girdėjau apie tai.“
Teismas taip pat išgirdo kitos mamos žodžius, jog kai kuriuose įrašuose buvo matyti, kaip kūdikiai „tiesia rankeles į Roksaną net po to, kai ji juos nuskriausdavo“.
Ji pridūrė: „Manau, kad Roksana yra didžiulė grėsmė visuomenei. Objektyviai šokiruoja, kad ji gyveno šalia mūsų nepastebėta iki pat sulaikymo. Manau, visi sutiks, kad tik pats blogiausias žmogus galėtų smurtauti prieš pažeidžiamus kūdikius.“
Kaltinamoji paprašė pertraukos pareiškimų skaitymo metu. Matėsi, kaip ji prisidengė galvą rankomis prieš išeidama iš kaltinamųjų suolo.
Daug tėvų išreiškė baimę, kokio dar smurto jų vaikai galėjo būti patyrę. Vienas tėvas teismui sakė, kad jo žmona „visada kartoja“, jog jei R.Lecka nebūtų sučiupta, „ji galėjo rimtai sužaloti ar net nužudyti“.
Anksčiau ji buvo išteisinta dėl trijų kaltinimų, susijusių su trimis vaikais. Kiti įrašai parodė, kaip auklė sėdi policijos apklausoje ir į kiekvieną klausimą atsako „be komentaro“.
Ji taip pat neparodė jokių emocijų, kai jai buvo parodytos nuotraukos su vaikams padarytomis siaubingomis žaizdomis. Teismas išgirdo, kad samdant R.Lecką nebuvo nustatyta jokių akivaizdžių saugumo spragų.
Tačiau praėjusią vasarą darželio vaizdo kamerų įrašuose buvo matyti, kaip auklė žnybia vaiką – jam liko raudonų žymių. Teisme rodytuose įrašuose užfiksuota, kaip R.Lecka žnybia mergaitės kojas, nugarą ir pažastį, o vaikas verkia.
Kiti įrašai parodė, kaip ji žnybia mergaitei veidą ir tampo plaukus. Dar viename įraše matyti, kaip R.Lecka rūko elektroninę cigaretę, o paskui iš lopšio paima kūdikį ir jį žnybia bei daužo į šoną.
Viena auka sėdėjo prie stalo, kai R.Lecka ją nuolat žnybė – mergaitė verkė. Tada auklė griebė ją už rankos ir timptelėjo už plaukų taip, kad mergaitės galva trenkėsi į stalą.
Teisinosi priklausomybėmis ir asmeninėmis problemomis
Teismas išgirdo, kad R.Lecka vis dairėsi į kitus darbuotojus, norėdama įsitikinti, ar kas nemato smurto. Viena kolegė pranešė mačiusi, kaip ji žnybė berniuką už kojų – tai paskatino darželio vadovę patikrinti kameras.
Prisiekusiesiems buvo pasakyta, kad įrašuose taip pat užfiksuota, kaip R.Lecka žnybia berniukui nosį, kūną, riešą ir burną. Policija išanalizavo mėnesio vaizdo įrašus ir nustatė, kad kūdikiai buvo „rimtai skriaudžiami įvairiais būdais“.
Pareigūnai taip pat konfiskavo sportinius batelius, kuriais R.Lecka keturis kartus spyrė kūdikiui į veidą ir mynė jam petį.
Teisme R.Lecka teisinosi priklausomybe nuo elektroninių cigarečių, kanapių rūkymu, nuovargiu bei asmeniniais santykiais. Ji tvirtino, kad „be garinimo tapdavo pikta ir irzli“. Prokurorė Tracy Ayling KC pabrėžė – tai tik pasiteisinimai, o jos veiksmai buvo tyčiniai.
„Tuo metu buvau labai priklausoma nuo elektroninių cigarečių. Darželyje slapta rūkydavau. Nes jei nerūkyčiau – būčiau suirzusi, pavargusi. Negalėjau vis klausti, ar galiu nueiti į tualetą.
Pasitaikius bet kokiai progai, ja pasinaudodavau. Buvau labai blogos nuotaikos ir suirzusi. Įtraukdavau kelis dūmus, o tada pasidėdavau elektroninę cigaretę į liemenėlę“, – detales pasakojo R.Lecka.
Po ilgai trukusio tyrimo, kurio metu buvo peržiūrėta mėnesių mėnesiais filmuota medžiaga, R.Lecka pripažinta kalta dėl 14 vaikų kankinimo atvejų ir nuteista aštuoneriems metams kalėjimo. Dar 7 kaltinimus ji buvo prisipažinusi dar iki prisiekusiųjų sprendimo.
Parengta pagal thesun.co.uk