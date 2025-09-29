Vestuvių šventė virto košmaru: per šokį su nuotaka jaunikis susmuko negyvas

Jauna egiptiečių pora mėgavosi diena, kuri turėjo būti laimingiausia jų gyvenime.
Ashrafas Abu Hakamas prieš pat nelaimę laikė savo nuotaką už rankos ir šoko kartu.
Prieš pat nugriūdamas jis mojavo tradicine Saidi lazda, o jo nuotaka taip pat laikė lazdą.
Saidi lazdos yra tradicinio šokio, kilusio iš Egipto folkloro, atributai, dažnai naudojami vestuvėse ir kitomis ypatingomis progomis.
Porai švenčiant su savo artimaisiais, jaunikis staiga nugriuvo ant žemės.
Vaizdo įraše matyti, kaip jis guli ant nugaros, o svečiai skuba jam padėti.
Muziką ir juoką pakeitė klyksmai, o vestuvių salė pasinėrė į sumaištį.
Deja, Ashrafo nepavyko atgaivinti.
Vėliau gydytojai patvirtino, kad jis mirė nuo širdies smūgio.
Žinia apie Ashrafo mirtį greitai pasklido socialiniuose tinkluose, o žmonės skubėjo reikšti užuojautą ir pagarbą.
Jo draugai jį apibūdino kaip pilną gyvenimo ir besirūpinantį dėl ateities.
Gedintieji prisiminė, kaip vos dieną prieš tai šventė jo sužadėtuves.
„Tegul Dievas pasigaili jo ir suteikia jam vietą savo rojaus platybėse“, – rašė vienas žmogus.
„Man neramu dėl šios vargšės nuotakos ir gandų, kurie ją persekios. Tegul Alachas suteikia jai kantrybės“, – sakė kitas.
Parengta pagal thesun.co.uk