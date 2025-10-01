Vyras nužudė neseniai pagimdžiusią žmoną: įtūžo, kad nenumetė svorio

Pranešama, kad pagrindinis įtariamasis šiurpiame 37-erių June Bunyan nužudyme yra 25-erių jos vyras Jonathanas Renteria. JAV pareigūnai vyrą apkaltino žmogžudyste ir žmogaus palaikų išniekinimu.
Pasak JAV žiniasklaidos, teismo įrašuose nurodoma, kad tragiškai žuvusi J.Bunyan ir kaltinamasis buvo susituokę vienerius metus bei augino mėnesio amžiaus kūdikį.
Kaip skelbia JAV prokurorai, įrašytame apklausos pokalbyje J.Renteria prisipažino su žmona susipykęs dėl jos „nesugebėjimo numesti svorio po nėštumo“.
Kilus ginčui, J.Bunyan ėmė krautis daiktus ir pasakė, jog vyras daugiau niekada nepamatys savo dukters. Tuomet jis pripažino suėmęs žmoną už kaklo imtynių būdu ir ją pasmaugęs.
Vėliau įtariamasis buvo rastas Ventūra apygardos viešbutyje su sužalota ranka ir rašteliu, kuriame prisipažino nužudęs žmoną.
Dokumentai buvo pateikti siekiant, kad teismas nustatytų J.Renteriai užstatą – 3 mln. svarų sterlingų, ir teismas šį prašymą patenkino.
Kaip nurodoma bylos medžiagoje, auka paskutinį kartą gyva matyta rugsėjo 4-ąją, o kitą dieną J.Renteria buvo pastebėtas naktį išeinantis su kūdikiu, o po kelių valandų – laikantis šiukšlių maišus. Prokurorai jį kaltina žmonos kūno išniekinimu. Vaikas paliktas pas vyro tėvus.
Kaip pranešama, viena kaimynė tvirtino, jog J.Bunyan jai buvo prisipažinusi gyvenanti smurtiniuose santykiuose ir išreiškusi baimę, kad vyras ją gali nužudyti.
Los Andželo policijos departamentas patvirtino, jog rugsėjo 11-ąją pareigūnai aptiko nužudytą moterį jos bute Holivude. Renteria buvo sulaikytas ir oficialiai apkaltintas žmogžudyste bei žmogaus palaikų išniekinimu.
Nustatytas 3 mln. svarų sterlingų (apie 3,43 mln. eur.) užstatas. Kol kas jis kaltės nepripažįsta, o preliminarus bylos nagrinėjimas numatytas lapkritį.
„2025 m. rugsėjo 11 d. Ventura apygardos šerifo departamento pareigūnai susidūrė su Jonathanu Renteria Ventura apygardoje. Šio kontakto metu pareigūnai gavo informacijos apie galimą žmogžudystę, įvykdytą Holivude.
Buvo susisiekta su Los Andželo policijos departamentu ir Holivudo apygardos policijos pareigūnai nuvyko į Franklin Avenue atlikti patikrinimo. Ten buvo rasta nužudyta suaugusi moteris jos bute.
Įvykio tyrimą perėmė Los Andželo Vakarų biuro žmogžudysčių detektyvai. Jonathan Renteria buvo sulaikytas ir suimtas dėl žmogžudystės. Los Andželo apygardos prokuratūra pateikė kaltinimus žmogžudyste. Incidentas, kaip manoma, yra susijęs su smurtu artimoje aplinkoje, kitų įtariamųjų nėra“, – teigė Los Andželo policijos departamento atstovas.
Šeima ir draugai pradėjo lėšų rinkimą, kad būtų galima pargabenti June palaikus į tėvynę.
Parengta pagal thesun.co.uk
ŽmogžudystėŠkotijaHolivudas
Rodyti daugiau žymių