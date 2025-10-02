Kraupi nelaimė: mamos akivaizdoje sunkvežimis pervažiavo iš autobuso išlipusią šešiametę

Tragiška nelaimė įvyko Jungtinėje Karalystėje, Lankašyro grafystėje esančiame Bilsborou kaime.
61-erių sunkvežimio vairuotojas Stephenas Wordenas mėgindamas aplenkti austobusą partrenkė šešerių metų Millie Gribble.
Vairuotojas taip pat partrenkė iš autobuso išlipusius paauglį berniuką ir jo mamą.
Prestono Karūnos teisme vairuotojas pasakojo, jog išgirdo trenksmą, o tada – klyksmą.
Jis sakė: „Mačiau tris vaikus, kurie išlipo iš autobuso, gulinčius ant žemės, ir iš karto supratau, kad jie buvo partrenkti.“
Prisiekusiesiems buvo pasakyta, kad liudytojai matė, kaip S.Wordenas bandė apvažiuoti autobusą ir užvažiavo ant žole apaugusio kelkraščio.
Tada jis „staigiai sustabdė“ prieš apšvietimo stulpą, nors prieš tai teigė, kad jo stabdžiai sugedo.
Prokurorė Barbara Webster sakė: „Kai ponas S.Wordenas artėjo prie autobusų stotelės, jis aiškiai nepastebėjo priešais važiuojančių transporto priemonių.
Jis nepastebėjo, kad jie lėtėjo ir sustojo. Jis nepastebėjo stabdžių žibintų. Jis nepanaudojo savo stabdžių nė karto per pavojingą manevrą, kurį atliko.
Jis pasuko į kairę (Jungtinėje Karalystėje eismas vyksta kairiąja puse, – red.). Jis užvažiavo ant kelkraščio. Tai įvyko tuo pačiu metu, kai keleiviai išlipo iš autobuso.
Jis nė karto nespaudė stabdžių – turime vaizdo įrašą, kuriame matyti, kad jis net nespaudė stabdžių, kai buvo ant žolės pakraščio prieš atsitrenkdamas į Millie ir kitus.“
Teismui buvo pranešta, kad S.Wordenas vėliau atsisakė savo teiginio, kad stabdžiai nesuveikė, nors jis spaudė pedalą.
Vietoj to jis sakė, kad susidūrimas buvo nelaimingas atsitikimas, kai jis prarado sunkvežimio kontrolę.
Prokurorė sakė, kad S.Wordenas nepateikė jokio paaiškinimo, kodėl prarado kontrolę.
S.Wordenas anksčiau prisipažino kaltu dėl mirties ir sunkaus sužalojimo dėl neatsargaus vairavimo, bet neigia kaltę dėl mirties ir sunkaus sužalojimo dėl pavojingo vairavimo.
Teismo procesas tęsiasi.
Parengta pagal thesun.co.uk
avarijasunkvežimisJungtinė Karalystė
