Vaikų kalėdinių dovanų sąrašai brangsta: pageidauja net „Dior“ ir „Gucci“

Nuo vardinių kvepalų ar sporto komandų atributikos iki išskirtinių kolekcinių žaislų – jaunosios kartos pageidavimai tampa vis ambicingesni. Laimei, tėvai randa būdų prie to prisitaikyti strategiškai planuodami kalėdinių dovanų pirkimą ir sekdami, kada vaikų mėgstamiausiems prekių ženklams siūlomos nuolaidos.
Kaip šių metų Kalėdoms ruošiasi Prancūzijos ir Vokietijos šeimos, atskleidžia naujausias „SuperAwesome“, konsultacinės įmonės, tiriančios vaikų bei paauglių įpročius skaitmeninėje erdvėje, tyrimas.
Lietuvos kontekstą, remiantis praėjusių metų prekės ženklo tyrimu, komentuoja Simona Krasauskienė, prekių ženklų „Kakė Makė“ ir „Nelly Jelly“ vystymo komandos vadovė.
Biudžetai gana dosnūs, bet kruopščiai skaičiuojami
„SuperAwesome“ tyrimas rodo, kad šiemet Prancūzijos tėvai vaikų dovanoms planuoja skirti vidutiniškai 301 eurą, o Vokietijos – 335 eurus. Tėvai abiejose šalyse pripažįsta, kad pinigus dovanoms skaičiuoja, o prieinama kaina yra svarbus kriterijus. Tai patvirtino 81 proc. tėvų Prancūzijoje ir 54 proc. – Vokietijoje.
Be to, nors svarbiausia, kad dovana pradžiugintų vaiką ir atitiktų jo norus, net 66 proc. tėvų abiejose šalyse nurodė, kad dovanų pirkimą planuoja derinti prie išpardavimų.
Dovanas vaikams parinkti paprasčiau
Kaip pažymi prekių ženklų „Kakė Makė“ ir „Nelly Jelly“ vystymo komandos vadovė S. Krasauskienė, su mažesniais vaikais lengviau – jie dažniausiai anksčiau nusprendžia, ko norėtų Kalėdoms.
Mažuosius ir kasdienybėje, ir švenčių metu lydi mėgstami personažai ir jų pasauliai, todėl licenciniai produktai išlieka itin paklausūs. Šioje kategorijoje pasirinkimo netrūksta – nuo knygų ir žaislų iki edukacinių žaidimų su herojų simbolika. Naujausias tyrimas atskleidė, kad net 78 proc. 2–9 metų vaikų turi savo mėgstamus personažus.
Tėvai dažniausiai renkasi edukacinius bei stalo žaidimus ir knygas, o pusė apklaustųjų pripažįsta, kad personažai jiems yra svarbus kriterijus renkant dovanas vaikams. Tad nenuostabu, kad tokie veikėjai kaip Kakė Makė, pasižymintys aukštu žinomumu ir pasitikėjimu, išlieka pirkėjų pasirinkimo viršūnėse“, – pastebi pašnekovė.
Paauglių norai – brangesni ir vėlyvesni
Paauglių tėvams pirkti dovanas savo atžaloms gerokai sunkiau. Jie ne tik ilgiau renkasi, bet ir pageidauja brangesnių daiktų. „SuperAwesome“ tyrime nurodoma, kad būtent todėl vyresnių vaikų tėvai nekantriai laukia didžiųjų metų išpardavimų – Juodojo penktadienio, kuris šiemet bus lapkričio 28 d., ir Kibernetinio pirmadienio, kuris bus gruodžio 1 d.
Kaip pastebima tyrime, paauglių pageidavimų sąrašuose vis dažniau galima aptikti „Dior“, „Gucci“ ir kitų aukštosios mados prekių ženklų. Ši mados karštinė pastebima ir tarp Vokietijos, ir tarp Prancūzijos paauglių. Be to, paaugliai dažnai pageidauja ir technologinių dovanų – naujų telefonų, išmaniųjų laikrodžių, garso kolonėlių.
Sezoniniai išpardavimai leidžia gauti šias prekes su didelėmis nuolaidomis ir šiek tiek lengviau valdyti šeimos biudžetą per šventes.
Grynieji – nebūtinai nuobodi dovana
Jeigu artimiausia šeima – tėvai, broliai bei seserys – paprastai gerai žino vieni kitų pageidavimus, tolimesniems giminaičiams ar šeimos draugams tai padaryti kur kas sudėtingiau. Vis dėlto jų indėlis išlieka svarbus: Prancūzijoje ir Vokietijoje daugiau nei pusė vaikų ir paauglių dovanas gauna iš senelių, dėdžių ar tetų, draugų.
Dažniausiai tokie dovanotojai renkasi saugesnius variantus – grynuosius pinigus arba dovanų čekius. Ir panašu, kad ypač paauglius tai džiugina: apie 5 proc. vaikų Prancūzijoje ir Vokietijoje pripažino, jog dovanas po švenčių nusiperka patys, nes tai suteikia jiems daugiau savarankiškumo ir galimybių išreikšti save.
„Tetos, dėdės ir kiti dovanotojai yra svarbi vaikų pasaulio dalis – jie ieško dovanų, kurios ne tik pradžiugintų, bet ir lavintų, atitiktų vaiko pomėgius bei mėgstamus personažus. Pagal pernai metų pabaigoje atliktą Kakės Makės tyrimą, net 41 proc. artimųjų atkreipia dėmesį į vaiko mėgstamus herojus ir ieško su juo susijusių žaislų ar knygų“, – pastebi pašnekovė.
Kokios dovanos laukiamiausios?
Ką turėtų žinoti tėvai ir kiti dovanotojai, planuodami pirkinius? „SuperAwesome“ tyrimas išskiria penkias populiariausias 4–18 metų vaikų pageidavimų kategorijas. Nors amžiui augant prioritetai kinta, visų sąrašus dažniausiai sudaro kompiuteriniai žaidimai, muzika, filmai bei grožio ir mados prekės.
Įdomu tai, kad Prancūzijoje visose amžiaus grupėse ypatingai svarbi išlieka literatūra ir mylimi personažai, o Vokietijoje knygas dažniau pakeičia sportininkai ir mėgstamų komandų atributika.
„Manau, Lietuvoje dėl „Kakės Makės“ personažo populiarumo matytume panašią tendenciją kaip Prancūzijoje – vaikams knygos tebėra labai svarbios. Svarbų vaidmenį vaidina ir tėvų skaitymo įpročiai.
Mūsų tyrimas rodo, kad net 67 proc. aukštesnes pajamas gaunančių tėvų knygas renkasi kaip pagrindinę dovaną vaikams. Tarp personažų šie tėvai išskyrė tuos, kurie siejami su edukacija ir vertybėmis, pavyzdžiui, Kakė Makė, tačiau paminėti ir visame pasaulyje mėgstami veikėjai iš „Disney“ ar „Marvel“ visatų, – pažymi prekių ženklų „Kakė Makė“ ir „Nelly Jelly“ vystymo komandos vadovė.
Taigi, kokie prekių ženklai – jeigu juos pavyks pastebėti su nuolaida ir tinkamu metu – gali iš tiesų pradžiuginti vaikus bei paauglius? „SuperAwesome“ tyrimas atskleidžia, kad dviejų didžiausių Europos Sąjungos šalių vaikų bei paauglių favoritai sutampa – tai „Lego“, „Barbie“, „Apple“, „Samsung“, „Dell“. Ne mažiau svarbūs ir itin populiarūs skaitmeninio pasaulio prekių ženklai – „Minecraft“, „Pokémon“, „Marvel“. Jie traukia tuo, kad geba sujungti virtualų žaidimą su fiziniais kolekcionuojamais objektais.
Kalėdų dvasia – vis dar gyva
„Įdomiausia šio tyrimo įžvalga yra ta, kad apie penktadalį vaikų vis dar tiki ir laukia Kalėdų Senelio, o daugumai dovanos yra tokios pat svarbios kaip laikas su šeima“, – sako „Kakės Makės“ ir „Nelly Jelly“ prekių ženklų vystymo vadovė S. Krasauskienė.
Pavyzdžiui, Prancūzijoje 68 proc. vaikų teigia, kad jiems svarbiausia gauti trokštamus siurprizus po eglute, tačiau beveik tiek pat – 65 proc. – labiausiai laukia galimybės susitikti su artimaisiais. Šventinį laiką papildo ir kiti ritualai: 40 proc. vaikų džiaugiasi ypatingu maistu ir gaminimu
kartu, 37 proc. – namų puošimu, o 35 proc. šventes sieja su žaidimais. Labai panašūs rezultatai fiksuojami ir Vokietijoje.
„Manau, tokias pačias tendencijas matytume ir Lietuvoje. Nepaisant stereotipų apie telefonuose užaugusią kartą, alfa vaikai turi gilų poreikį prasmingam ryšiui ir kokybiškam laikui su šeima.
Be to, tyrimas rodo, kad ši tendencija tik stiprėja, tad ateityje galime pamatyti, kaip bendros patirtys šeimoje taps net svarbesnės už pačias dovanas“, – pastebi pašnekovė.
Apibendrindama rekomendacijas tėvams, S. Krasauskienė sako, kad rinkdami dovaną tėvai tikrai neprašaus, jeigu atsižvelgs į tris paprastus kriterijus: ar dovana turi tęstinumą – pavyzdžiui, patirtis teatre, ar atitinka vaiko raidą ir savarankiškumo lygį ir ar kuria prasmingą šeimos laiką skaitant ar rūpinantis savimi. Būtent tokius derinius Kakės Makės komanda ir stengiasi kurti su partneriais.
„Jau šiemet, artėjant šventėms, pasiūlysime ne tik puikių spektaklių, instaliacijų, bet ir didesnio masto arenoms skirtą renginį, kuris vyks jau lapkričio mėnesį“, – pabrėžia S. Krasauskienė.