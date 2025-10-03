Šachmatai vaikams: kantrybės, atsakomybės ir kūrybiškumo pamoka

Skubėjimo ir technologijų laikai
Šiandienos vaikai auga skubėjimo, socialinių tinklų ir dirbtinio intelekto pasaulyje. Informacijos srautai milžiniški, o atsirinkti, kas tikra ir patikima, darosi vis sunkiau. Noro gilintis į vieną dalyką, ieškoti atsakymų, kantriai „kasti“ iki tiesos – stinga.
„Vaikams ypač trūksta dėmesingumo ir kantrybės – sunku ilgiau susikoncentruoti ties viena užduotimi, prisiversti gilintis, mąstyti. Dažnai norisi visko iš karto, be didesnių pastangų, o tai veda prie paviršutiniškumo“, – pastebi inžinierius programuotojas, maratonų ir kovos menų entuziastas, Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo Lakštingala šachmatų mokytojas Robertas Bubnys.
Smalsūs, bet nekantrūs
Pasak R. Bubnio, šiandieniniai vaikai – smalsūs, greiti, trokštantys viską gauti „čia ir dabar“. Jie domisi technologijomis, socialiniais tinklais, bet kartu ieško saviraiškos, draugų pripažinimo, vietos bendruomenėje. Todėl itin svarbu pasiūlyti jiems veiklas, kurios padėtų lavinti kantrybę, kūrybiškumą ir gebėjimą atsakingai priimti sprendimus.
Šachmatai – daugiau nei žaidimas
„Be kritinio mąstymo, jei nesugebame atsirinkti, kas yra tiesa, kiti įgūdžiai netenka prasmės. Gebėjimas visapusiškai įsivertinti situaciją, kūrybiškas požiūris yra mūsų žmogiškumo pagrindas – tai, ko nepakeis joks dirbtinis intelektas“, – sako mokytojas.
Vienas iš būdų šiuos gebėjimus stiprinti – šachmatai. Tai intelektualus sportas, lavinantis tiek protinius, tiek socialinius įgūdžius.
„Šachmatai yra labai gera treniruotė kantrybei, kūrybai ir atsakomybei. Čia negali skubėti – vienas neapgalvotas ėjimas gali viską sugadinti. Reikia kurti planą, numatyti kelis žingsnius į priekį, ir kartu būti kūrybiškam – nes kiekviena partija yra vis kitokia. Be to, šachmatai moko prisiimti atsakomybę: jei padarei klaidą, turi pats ją ištaisyti, niekas kitas to už tave nepadarys“, – aiškina R. Bubnys.
Kokius įgūdžius lavina šachmatai?
· Strateginį mąstymą. Vaikai mokosi numatyti kelis žingsnius į priekį, planuoti veiksmus ir suvokti jų pasekmes.
· Kantrybę ir koncentraciją. Ilgesnės partijos ugdo gebėjimą susikaupti, išlaukti, nepamesti dėmesio.
· Atsakomybę. Po žaidimo vaikai analizuoja savo ėjimus, įvardija klaidas ir patys ieško sprendimų.
· Socialinius gebėjimus. Mokoma pasveikinti varžovą, pagarbiai priimti pralaimėjimą, pasidžiaugti pergale be puikybės.
· Kūrybiškumą. Netikėti sprendimai, nauji planai ir drąsa mąstyti kitaip tampa svarbia žaidimo dalimi.
Sportas, menas ir logikos treniruotė
Šachmatai – ne tik sportas, nes vyksta turnyrai pagal aiškias taisykles, bet ir menas, nes kiekviena partija gali tapti kūrybišku strategijų deriniu. Tai ir logikos pratybos, lavinančios gebėjimą planuoti, numatyti pasekmes ir matyti situaciją plačiau.
Kur išmokti žaisti šachmatais?
Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas Lakštingala organizuoja šachmatų užsiėmimus vaikams ir jaunimui. Čia jie mokosi taisyklių, analizuoja klasikines partijas, sprendžia uždavinius, žaidžia treniruotinius mačus tarpusavyje ir ruošiasi dalyvauti turnyruose.
„Svarbiausia – ne vien pergalės, o tai, kad vaikai išmoksta bendradarbiauti, diskutuoti, pagarbiai priimti pralaimėjimą ir pasidžiaugti varžovo sėkme“, – sako R. Bubnys.
Šachmatų užsiėmimai Lakštingaloje skirti įvairaus amžiaus vaikams – tiek pradedantiesiems, tiek jau pažengusiems. Čia jie atranda ne tik šachmatų pasaulį, bet ir naujus draugus.