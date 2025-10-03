Tėvas mažametės dukters prievartautoją privertė išsikasti sau kapą ir nusižudyti

35-metis Viačeslavas Matrosovas įtūžo, kai rado vaizdo įrašą, kuriame jo mažametė dukra buvo priversta atlikti seksualinius veiksmus, ir surengė akistatą su 32 m. Olegui Sviridovui – vyrui, kuris buvo matomas įraše. Siaubingame garso įraše girdimas desperatiškas vaiko balsas: „Olegai, pakaks, aš nebegaliu. Noriu namo.“
Iš pradžių V.Matrosovui buvo pareikšti kaltinimai dėl nužudymo, bet papildomas tyrimas parodė, kad O.Sviridovas sužalojimus sau padarė pats. 2022 m. V.Matrosovui buvo skirta 18 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, iš kurių jis atsėdėjo 12 mėnesių, o tada buvo paleistas.
Rusijos visuomenė palaikė V.Matrosovą, kai paaiškėjo, kad jis privertė savo dukters užpuoliką miške iškasti sau kapą.
Samaros Krasnoglinskio teismas V.Matrosovą nuteisė už „skatinimą“ O.Sviridovą nusižudyti ir skyrė jam 18 mėnesių laisvės atėmimo bausmę griežto režimo kolonijoje. Jei V.Matrosovas būtų pripažintas kaltu dėl nužudymo, buvęs raketų variklių gamyklos darbuotojas galėjo būti nuteistas iki 15 metų laisvės atėmimo bausme.
Samaros regiono vietos bendruomenė parėmė V.Matrosovą, kai jis buvo susietas su nuteistojo pedofilo O.Sviridovo mirtimi, ir šis atvejis sulaukė didelio dėmesio.
Išėjęs iš kalėjimo V.Matrosovas socialiniuose tinkluose pasidalijo nuotrauka su žodžiais: „Namai. Labai myliu.“
