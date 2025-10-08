Atskleidė daugiau detalių apie Kroatijoje į jūrą nuslydusį automobilį: lyg siaubo filmas

Avarijoje žuvę asmenys buvo identifikuoti: tai Jeremy Gambinas (68 m.) ir jo žmona Lorraine (67 m.), gyvenę Swieqi miestelyje Maltoje, bei jų artimi draugai – Kevinas Bonnici (67 m.) ir jo žmona Alexandra (66 m.).
Poros buvo viso gyvenimo draugai. Vyrai buvo pusbroliai, kurie reguliariai kartu atostogaudavo Europoje ir už jos ribų.
„Jie buvo ne tik pusbroliai, bet ir geriausi draugai, keliavę kartu po visą pasaulį. Kartu yra nuvažiavę dešimtis tūkstančių kilometrų“, – vietiniam naujienų portalui sakė vienos iš žuvusių porų sūnus Justinas Gambinas.
Jeremy Gambinas buvo žinomas Maltos krepšinio klubo „Luxol“ treneris ir buvęs šalies rinktinės žaidėjas. Jis taip pat dirbo kūno kultūros mokytoju. Jis ir jo žmona Lorraine (oficialiai – Cynthia) augino tris vaikus ir turėjo keletą anūkų.
Kevin Bonnici dirbo taksi versle ir buvo dviejų įmonių, valdančių automobilių parkus, direktorius. Anksčiau jis dirbo „Air Malta“ oro linijose finansų, skrydžių operacijų ir inžinerijos skyriuose. Jis ir žmona Alexandra taip pat turėjo du vaikus ir keletą anūkų.
Kelia klausimų dėl kelio saugumo
Kroatijos gelbėtojai narai šią paieškų ir automobilio iškėlimo operaciją apibūdino kaip vieną sudėtingiausių, kokią jiems kada nors teko vykdyti.
Aukų artimieji, tarp jų ir jų vaikai, šiuo metu yra Senj miestelyje (Kroatija – red.), kur pirmadienį prie avarijos vietos padėjo gėlių, pagerbdami žuvusiųjų atminimą.
Pirmose savo žinutėse žiniasklaidai nuo tragedijos pradžios Gambinų ir Bonici šeimos išreiškė gilią padėką Kroatijos valdžios institucijoms ir vietos bendruomenei už „neįtikėtiną palaikymą“, kurio sulaukė po nelaimės. Visi žuvusiųjų asmeniniai daiktai jau grąžinti šeimoms.
Kaip buvo skelbta anksčiau, policija nurodė, kad automobilis, važiavęs Adrijos pakrantės keliu, posūkyje į kairę prarado kontrolę, nuslydo į dešinę, rėžėsi į du akmeninius barjerus ir nugarmėjo apie 70 metrų žemyn į tarpeklį, kol galiausiai atsidūrė vandenyje.
Dabar keliami klausimai dėl D8 kelio saugumo – kai kuriose atkarpose, teigiama, trūksta tinkamų apsauginių atitvarų, galinčių apsaugoti automobilius nuo nugarmėjimo į jūrą.
„Nors akmeniniai stulpeliai šalia kelio gali atrodyti kaip apsauga, tikėtina, kad jie buvo nepakankami, kad sustabdytų nuo kelio nuvažiavusį automobilį“, – sakė Jonathanas Gambinas, kurio 68 metų brolis buvo tarp žuvusiųjų.
J.Gambinas teigė, kad šeima viliasi, jog tolimesnis tyrimas padės bent iš dalies rasti ramybę po šios nelaimės.
Ši tragedija sukrėtė Maltą ir, kaip manoma, yra daugiausiai aukų pareikalavusi avarija, kurioje žuvo maltiečiai užsienyje.
Automobilį teko perpjauti
Kitas Maltos naujienų portalas „TVM News kalbėjosi“ su Kroatijos veteranu, giluminio nardymo specialistu Renato Huba, kuris penktadienį dalyvavo sudėtingoje operacijoje ištraukiant automobilį iš jūros. Jis ją apibūdino kaip „išties sunkų darbą“.
Išnuomoto automobilio, kuriuo važiavo maltiečių poros, likučiai buvo rasti 16 metrų gylyje – išsiskleidusi oro pagalvė, plačiai atidarytos vairuotojo durelės ir bagažinė. Tai buvo vieninteliai iš vandens ištraukti fragmentai.
Naras Renato Huba atvyko į nelaimės vietą praėjus vos kelioms akimirkoms po tragedijos. Kaip jis pasakojo vietiniam naujienų portalui, nėręs į jūrą pamatė automobilį dugne. Transporto priemonė buvo taip stipriai apgadinta, kad nebuvo įmanoma atskirti, kur yra stogas, o kur dugnas, taip pat ir kur galėjo būti įstrigę keleiviai.
Pasak jo, Kroatijos policijos pareigūnai susidūrė su tais pačiais sunkumais – tuo metu jie jau buvo iškėlę į paviršių vienos moters kūną. Buvo pranešta, kad automobilį teko perpjauti, kad būtų galima ištraukti kitus tris žuvusiuosius.
Jis pasakojo, kad automobilio iškėlimo į paviršių operacija truko keturias valandas. Pasak jo, dugne buvo rasta įvairių asmeninių daiktų: krepšių, mobiliųjų telefonų ir daugybė maisto pakuočių, tarp jų – daug kramtomosios gumos.
R.Huba apskaičiavo, kad automobilis prieš nukrisdamas į jūrą buvo nuslydęs maždaug 70 metrų. Jis pastebėjo, kad kelias šioje vietoje nėra itin sudėtingas – tik su keliais akmenimis ir be apsauginių atitvarų.
