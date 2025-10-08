Nuo limonado mašinos iki 3 metrų pianino: 16-metis panevėžietis savo rankomis kuria neįtikėčiausius dalykus

Gabumais stebina vadovus
Panevėžietis teigė, kad tuo metu, visa jo kūryba atsispindėdavo statiniuose – pradedant iš „Lego“ pastatytų namų ir baigiant įvairiausiomis transporto priemonėmis.
„Tik atsiradus galimybei pradėti lankyti robotikos būrelį, iškart rodžiau didelį susidomėjimą ir entuziazmą. Būreliuose taip pat konstruodavome „Lego“, tačiau šie statiniai „atgydavo“ kai galėjau juos automatizuoti, programuoti. Tai tik dar labiau paskatino galimybes išreikšti savo idėjas kūriniuose“, – atviravo jaunuolis.
„Dar atsimenu, kaip nustebinau būrelio vadovus, kuomet sukonstravau konstrukciją, skirtą vyresnio amžiaus vaikams. Labiau paūgėjęs, susidomėjau elektronika, 3D projektavimu ir dalyvavimu respublikiniuose bei tarptautiniuose konkursuose ir projektuose.
Taip ir iki šios dienos vykdau projektus, dalyvauju varžybose ir mokausi vis kažko naujo“, – pasakojo Modestas.
Nuolat galvoja kaip tobulėti
Robotika jaunajam inžinieriui yra kur kas daugiau nei hobis.
„Tai tampa didele gyvenimo dalimi, kai užsiimant tuo kasdien praleidi kelias valandas. Motyvacija kurti ir tobulėti suteikia faktas, jog visos žinios, kurias išmokstu, yra ir bus pritaikomos ateityje, kuriant dar geresnius projektus.
Taip pat dirbant su projektais įgyju neįkainojamos patirties, plečiu akiratį tarptautinėse varžybose ir parodose. Nuolatos galvoju, ką, kaip galėtume tobulinti savo kūriniuose“, – aiškino jis.
Nuo limonado mašinos iki 3 metrų pianino
Per pastaruosius 3 metus, robotikoje vaikinas pagamino daug projektų.
„Tai – automatinė limonado gaminimo mašina, mėsainio gaminimo aparatas, kuris visiškai pats, nepadedant žmogui, prieš akis „sukonstruoja“ mėsainį ir jį patiekia žiūrovams. Taip pat reakcijos žaidimas „Catch The Light“ pelnęs daugybę pergalių tarptautinėse varžybose ir tapęs pačiu populiariausiu mano gamybos projektu, kurį išbandė daugiau negu tūkstantis žaidėjų.
Na ir šių metų robotikoje įgyvendintas projektas – 3 metrų pianinas, kuriuo grojama kojomis. Tai projektas, pareikalavęs daug žinių iš visokių sričių. Juk reikėjo išmokti, kaip veikia natos, skambesiai, o galiausiai ir grojant atlikti muzikinį kūrinį“, – pasakojo Modestas.
Daugybė prizinių vietų
Kūrėjas pabrėžė, kad varžybose ir įvairiuose projektuose dalyvauti tenka dažnai.
„Sukurti projektai būna verti pirmų vietų ir tai parodo dviejų iš eilės metų laimėtos pergalės Nacionaliniame jaunųjų inžinierių čempionate, daugybė prizinių vietų Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus ir Lenkijos varžybose ir projektuose“, – pasiekimais džiaugėsi jis.
Vasarą darbuojasi garaže
Paklaustas, ar vasaros metu ilsisi nuo robotikos būrelio, Modestas juokėsi, jog šiltuoju sezonu save atiduoda veikloms garaže.
„Viskas ir garaže prasidėjo nuo smulkesnių darbų, dviračių taisymo ir tobulinimų, kokios nors metalinės ar medinės detalės pasigaminimo, motorolerių, motociklų ar keturračių remonto… Visa tai išauga iki to, jog turi pakankamai žinių, kad galėtum savo idėją paversti realybe“, – teigė vaikinas.
Būtent taip jam gimė idėja sukurti savadarbį bagį.
„Idėja ne iš karto tapo galutinė. Svarsčiau, kokios konstrukcijos jis turėtų būti, kiek ratų turėtų turėti ir kaip turėtų veikti. Tačiau užsinorėjęs įgyti patirties ties motorolerių varikliais ir jų taisymu, sugalvojau pagaminti bagį, kuris turės 2 ratus priekyje ir motorolerio variklį su ratu gale“, – kalbėjo Modestas.
Išriedėjo „Triropirda“
Taigi, štai taip, nuo idėjos, praeitą vasarą jaunasis inžinierius pradėjo konstruoti bagį.
„Dirbdavau tik vakarais, nes tik tada atrasdavau laiko tuo užsiimti. Techninių iššūkių tikrai netrūko. Norėjosi bagį gaminti kuo lengvesnį, naudoti paprastas, bet tvirtas konstrukcijas.
Taip pat didelis iššūkis, turint detales ar konstrukcijos idėją, susitaikyti, jog teks detalę gaminti sunkesniu būdu, arba keisti sprendimą, nes juk mano garažas – neprofesionalus. Čia tik – paprasti įrankiai, suvirinimo aparatas, o kartais – tai riboja“, – atviravo panevėžietis.
Anot jo, nors kartais žinai, kad galėtum sukonstruoti kitaip, tačiau nepavyksta dėl medžiagų, įrankių trūkumo.
„Nors ir ne viskas ėjosi pagal planą, tačiau iš motorolerio variklio, žoliapjovės traktoriuko priekinių ratų ir krūvos metalo jau šios vasaros pabaigoje iš garažo išriedėjo šviežiai nudažytas, ir užbaigtas bagis pavadinimu „Triropirda“, – rezultatu džiaugėsi jis.
Laukiu galimybės išvažiuoti į specialią trasą
Vaikino teigimu, pavadinime atsispindi tai, jog bagis yra 3 ratų ir jame naudojamas motorolerio variklis.
„Bagį pagaminau pats, o pagalbos iš aplinkinių susilaukiau tik tada, kai reikėdavo pasikonsultuoti dėl techninių sprendimų. Visą gamybos procesą fotografuodavau ir dabar yra labai smagu prisiminti nuo ko viskas prasidėjo.
Gaila, tačiau su šiuo savo kūriniu negaliu važinėti viešojo naudojimo keliais, todėl mėgaujuosi miškų keliais ir laukiu galimybės kada galėsiu išvažiuoti į specialią trasą bei išbandyti pilną jo greitį ir manevringumą.
Taip pat norėsiu dalyvauti savadarbių bagių suvažiavimuose ar parodose. Juk kai pagamini tokią transporto priemonę, norisi susilaukti atsiliepimų, nuomonių bei kritikos“, – pasakojo Modestas.
Tvirti ateities planai
Ne veltui Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos mokiniui labiausiai patinka fizikos pamoka, o ateityje planuoja studijuoti kažką susijusios su inžinerija ar mechanika.
„Artėjant naujiems mokslo metams, jau sukasi mintys apie naujus projektus, varžybas, kuriose dar neteko dalyvauti. Todėl šiems mokslo metams turiu tvirtą planą projektų, kuriuos norėsiu įgyvendinti“, – apie artimiausius planus kalbėjo pašnekovas.
PanevėžysrobotikaTechnologijos
