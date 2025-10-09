Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Druskininkietei Emilijai smogė sunki liga – bendruomenė telkiasi kilniam tikslui

2025 m. spalio 9 d. 15:44
Druskininkų savivaldybė kviečia bendruomenę paminint savivaldos dieną susitelkti kilniam tikslui – palaikyti druskininkietę Emiliją, susidūrusią su onkologine liga.
„2024-ųjų vasarą druskininkietė Emilija išgirdo skaudžią žinią – onkologinės ligos diagnozę. Linksma, žvali ir smalsi mergaitė staiga turėjo išmokti gyventi tarp gydymo etapų, tarp vilties ir laukimo.
Žingsnis po žingsnio Emilija ėjo gydymo keliu. Pirmasis jo etapas – Danijoje, Aarhus universitetinėje ligoninėje, kur jai buvo taikyta protonų terapija – pažangi, mažiau organizmą žalojanti radioterapijos forma.
Šiandien Emilija – remisijoje. Ir nors gydymo kelias nebuvo lengvas, ji švyti savo gera nuotaika, nuoširdumu ir gebėjimu džiaugtis mažais dalykais. Emilijos stiprybė tyliai primena mums visiems, kas gyvenime iš tiesų svarbu – sveikata, meilė ir žmonių palaikymas.
Mes, druskininkiečiai, esame vieningi. Todėl kviečiame visus palaikyti Emiliją ir jos šeimą – kartu galime padėti šiai drąsiai mergaitei toliau augti, svajoti ir gyventi visavertį gyvenimą.
Savivaldos dienos šventėje surinktos lėšos bus skirtos Emilijos šeimai, mergaitės sveikimui ir reabilitacijai“, – rašoma Druskininkų savivaldybės feisbuko puslapyje.
Šventė vyks spalio 11 d. (šeštadienį) Druskininkų pramogų aikštėje, pradžia – 11:30 val.
