Pedofilo išradingumui nėra ribų: apsimetęs moterimi viliojo ir prievartavo berniukus

Leetwainas Darrellas Tate‘as – 48 metų vyras, žinomas tiesiog kaip „Sharon“ – buvo areštuotas antradienį ir apkaltintas dviem išprievartavimais ir šešiais nepadoraus elgesio su nepilnamečiu atvejais, pranešė Šarlotės-Meklenburgo policija.
Jis kaltinamas seksualiai išnaudojęs mažiausiai keturis 14 ir 15 metų berniukus, tačiau pareigūnai teigia, kad aukų gali būti daugiau.
Vaikai buvo rasti jo namuose, o vienas iš jų teigė, kad Tate‘as jam siūlė pinigų už seksą.
Tate‘as Šarlotės Sugar Creek Charter mokykloje vairavo mokyklinius autobusus, tačiau buvo nušalintas nuo darbo kelias savaites trukusio tyrimo metu, o rugsėjo 30 d. atleistas.
Policija teigė, kad nė vienas iš įtariamų nusikaltimų nebuvo padarytas mokyklos teritorijoje ar Tate'ui dirbant autobuso maršrute.
Įtariamas pedofilas buvo nusiųstas į Meklenburgo kalėjimą, kur yra laikomas už 1 milijono dolerių užstatą.
Parengta pagal nypost.com
