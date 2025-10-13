Sukrečianti vyro išpažintis: „Mano motina mane prievartavo. Mano brolis yra mano sūnus“

Būdamas dešimties, Loganas buvo išprievartautas savo paties motinos ir beveik septynerius metus buvo priverstas gyventi patirdamas nuolatinę seksualinę prievartą – ji liovėsi tik tada, kai jo motina pastojo.
Kai jo motina Doreene pagimdė, greitai ėmė sklisti spėlionės apie tai, kas yra kūdikio tėvas.
Doreene, kuri 2015 m. buvo nuteista už seksualinę prievartą, kraujomaišą ir ištvirkavimą, tvirtino, kad kūdikis yra neištikimybės rezultatas, ir kad Logano tėvas Tedas nėra jo tėvas.
Tačiau tik broliui pradėjus lankyti vidurinę mokyklą Loganas ėmė gilintis į nerimą keliančius savo šeimos giminystės ryšius.
Norėdamas užtikrinti teisingumą sau ir savo jaunesniajam broliui, Loganas įsitraukė į ginčą dėl berniuko, kuris gyveno su jo tėvu Tedu, globos.
Loganas norėjo sužinoti, kas yra tikrasis tėvas, ir jei tai jis, suteikti 15-mečiui visą įmanomą paramą.
Po kelis mėnesius trukusių neaiškumų ir DNR tyrimų, Nevados teismas oficialiai paskelbė Loganą paauglio tėvu.
Kalbėdamas su „The Sun“ apie verdiktą, Loganas sakė: „Teisinis sprendimas buvo priimtas teismo proceso metu, tačiau biologinė ir emocinė realybė lieka giliai susipynusi ir neišspręsta.
Mano tikslas niekada nebuvo laimėti teisinį ginčą – tikslas visada buvo apsaugoti savo brolį ir užtikrinti, kad tiesa būtų iki galo atskleista.“
Las Vegase gyvenantis Loganas jau kelerius metus bandė aiškintis tiesą, po to, kai 2015 m. už išnaudojimą už grotų atsidūrė Doreene.
Kovodamas su vaikystės psichologinėmis traumomis, Loganas pradėjo lankyti terapiją.
Būtent vienos iš šių sesijų metu jam buvo užduotas klausimas apie galimybę, ar dėl ilgametės prievartos jis negalėtų būti savo brolio tėvas.
Loganas pasakojo, kad jo brolio gimimas buvo sudėtinas, jam trūko deguonies ir kūdikis „gimė violetinės spalvos“.
Jo brolis ilgus metus lankė kalbos ir fizinės terapijos užsiėmimus ir toliau kovoja su įvairiais kognityviniais sunkumais, todėl jam reikalinga pagalba namuose ir mokykloje.
Dėl padidėjusios recesyvių genų mutacijų paveldėjimo tikimybės, kraujomaišos rezultate gimę vaikai susiduria su daug didesne genetinių ligų ir negalios rizika.
Kūdikiai, kuriems trūksta deguonies, gali susirgti hipoksine-išemine encefalopatija, kuri sukelia smegenų pažeidimus ir gali lemti negalias, pvz., cerebrinį paralyžių, traukulius ir vystymosi sutrikimus.
Loganas ilgai kovojo su mintimi, kad jis galėtų būti savo brolio negalių priežastimi dėl kraujomaišos.
Loganas sakė: „Šitai nutiko dėl visą gyvenimą trukusių traumų ir prievartos – aplinkybių, kurių joks vaikas ar šeima neturėtų kada nors patirti.
Mano tėvai padarė blogą paslaugą mano broliui, kuris yra neįgalus, nes iki galo nesuprato, kodėl jis gimė toks, koks yra.“
Teismo sprendimas leidžia Loganui reikalauti savo brolio globos, bet jo tėvas Tedas dar neatliko DNR testo.
Loganas paaiškino: „Atliktas DNR testas parodė, kad aš nesu atmestas kaip jo biologinis tėvas.
Tuo tarpu Tedas – vyras, kuris buvo laikomas biologiniu tėvu – nevykdė savo įsipareigojimų, t. y. atsisakė dalyvauti procese ir neatvyko.
Dėl to teisėjas priėmė sprendimą remdamasis turimais įrodymais ir jo neatvykimu.
Šis rezultatas parodo, koks sudėtingas ir skausmingas iš tiesų yra šis atvejis.“
Vis dar lieka klausimų dėl Giffordų šeimos giminystės ryšių, bet Loganas sako, kad yra laimingas, kad pagaliau įstatymas jį pripažino savo brolio tėvu.
Dabar jis žada sutelkti dėmesį į tai, kaip kuo labiau padėti berniukui.
Loganas sakė: „Aš lieku tvirtas savo įsipareigojimuose dėl brolio saugumo, terapijos, išsilavinimo ir emocinės gerovės.
Nors šis etapas buvo nepaprastai skausmingas, aš tikiu skaidrumu ir atskaitomybe.
Aš kalbu apie tai, nes žinau, kad kitos šeimos išgyveno panašią tylą ir sumaištį.
Žinau, kaip sunku skaityti šią istoriją, o dar sunkiau ją išgyventi, bet tikiu, kad tik sąžiningumu ir drąsa galime sukurti kažką geresnio – mano broliui, tai išgyvenusiems ir visiems, kurie vis dar laukia, kol bus išgirsti.“
Praėjus keletui metų po to, kai baigėsi prievarta, Loganas nusprendė pranešti apie savo motiną policijai.
Jis sakė, kad sprendimą sugriauti šeimą priėmė, kai suprato, kad dabar, kai jam suėjo 18 metų, pats galės rūpintis ir remti savo brolius.
Teismo dokumentuose teigiama, kad 2015 m. Doreene buvo nuteista už seksualinę prievartą, kraujomaišą ir ištvirkavimą su vaiku, jaunesniu nei 14 metų.
Ji buvo nuteista nuo 8 iki 20 metų kalėti, sudariusi susitarimą dėl kaltės pripažinimo.
Nepaisant to, kad buvo nuteista, ji tvirtino esanti nekalta ir po mažiau nei dešimties metų kalėjimo buvo paleista kaip registruota seksualinė nusikaltėlė.
Tuo metu Loganas tikėjo, kad nusiųsdamas motiną už grotų jis išsprendė didžiausią savo gyvenimo problemą.
Dabar Loganas yra pasiryžęs atlikti papildomus genetinius tyrimus, tikėdamasis toliau aiškintis tiesą.
Nepaisant skaudžios vaikystės ir vis dar daugybės neatsakytų klausimų, Loganas dabar nekantriai laukia, kada galės sukurti savo šeimą kartu su broliu.
Su savo žmona jis laukia spalį gimsiančios mergaitės.
Loganas šiuo metu yra „Repair The Vote PAC“ vykdantysis direktorius ir nuo 2020 m. dalyvauja JAV politikoje.
Jo didžiausias pasiekimas – 2024 m. inicijuota rinkėjų tapatybės kortelių balsavimo iniciatyva, kuri surinko daugiau nei 180 000 parašų ir 70 proc. rinkėjų pritarimą.
Parengta pagal thesun.co.uk
