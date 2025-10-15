Ar jūsų vaikas saugus kelyje? Kviečia atlikti testą

Nors dauguma tėvų ir mokytojų stengiasi priminti svarbiausias saugaus eismo taisykles, statistika rodo, kad vaikų saugumas keliuose išlieka rimta problema, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Per šių metų sausio–rugsėjo mėnesius eismo įvykiuose buvo sužeista 18 proc. daugiau nepilnamečių nei tuo pačiu laikotarpiu pernai (2025 m. – 572, 2024 m. – 485 eismo dalyviai). Pernai, palyginti su 2023-aisiais, sužeistų vaikų padaugėjo 16 procentų. Tai reiškia, kad kasmet keliuose nukenčia vis daugiau vaikų, o prevencijos klausimas tampa ne rekomendacija, o būtinybe.
Reaguodama į šias tendencijas, VšĮ Transporto kompetencijų agentūra šį rudenį inicijavo Vaikų saugaus eismo žinių patikrinimo testą, skirtą skirtingo amžiaus mokiniams. Testas startavo rugsėjo 22 dieną, o atsakymų laukiama iki spalio 30-osios. Vos per dvi savaites iniciatyva sulaukė didelio susidomėjimo – daugiau nei 10,3 tūkstančio vaikų iš visos Lietuvos jau pasitikrino savo žinias. Aktyviausiai dalyvauja Šiaulių, Tauragės, Vilniaus, Kauno ir Akmenės savivaldybių mokiniai.
„Skaičiai yra perspėjimas, bet jie gali tapti ir paskata – paskata kalbėtis, mokyti, rodyti pavyzdį. Vaikų saugumas prasideda ne nuo kelio ženklų, o nuo mūsų pačių elgesio. Kiekvienas, laikydamasis taisyklių, parodo, kad gyvybė – svarbiausia vertybė,“ – sako VšĮ Transporto kompetencijų agentūros atstovas Evaldas Morkūnas.
Analizuojant pastarųjų metų duomenis, matyti aiškūs skirtumai tarp savivaldybių. 2021–2024 m. daugiausia nepilnamečių, patyrusių sužalojimų eismo įvykiuose, 10 tūkstančių gyventojų teko Palangos, Panevėžio miesto, Prienų, Panevėžio rajono ir Šilalės rajono savivaldybėms.
Mažiausi rodikliai fiksuojami Pagėgių, Švenčionių, Ignalinos, Rokiškio ir Jurbarko rajonuose. Ypatingas pavyzdys – Pagėgių savivaldybė, kur per pastaruosius ketverius metus eismo įvykiuose nukentėjo vienas nepilnametis. Tai rodo, kad prevencija, švietimas ir bendruomeniškumas duoda apčiuopiamų rezultatų.
Tendencijos pagal amžių išlieka panašios: iki 11 metų vaikai dažniausiai nukenčia kaip keleiviai ir pėstieji, o 12–17 metų amžiaus grupėje daugėja atvejų, kai sužalojami kaip motociklų ar mopedų vairuotojai. Šie duomenys primena, kad vien informuoti neužtenka – būtina kasdien ugdyti atsakomybės jausmą, įprotį stebėti aplinką, laikytis taisyklių ir pasirūpinti ne tik savimi, bet ir šalia esančiu.
VšĮ Transporto kompetencijų agentūra kviečia tėvus, mokytojus ir bendruomenes aktyviai įsitraukti į prevencines veiklas, pasinaudoti saugaus eismo testais ir drauge su vaikais kalbėtis apie saugumą kelyje. Nemokami testai pagal amžiaus grupes pasiekiami TKA svetainėje.
Saugus elgesys kelyje – tai ne vien atsakomybė, o rūpestis, kuris saugo vaikystę. Kiekvienas iš mūsų galime prisidėti prie to, kad vaikai į mokyklą ir namo grįžtų saugiai – šiandien, rytoj ir kiekvieną dieną.