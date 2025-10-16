Monstrų šeima: mergaitę prievartavo 6 jos nariai, net senelis

Mergaitės tėvas, senelis ir du broliai buvo pripažinti kaltais dėl daugybės seksualinių nusikaltimų, įskaitant išžaginimą ir sunkų seksualinį užpuolimą. Tai įvyko Jungtinėje Karalystėje, Vakarų Sasekse.
Jos motina buvo nuteista už žiaurų elgesį su vaiku, o dėdė buvo pripažintas kaltu dėl tiesos dangstymo.
Prieš aukos jaunesniąją seserį taip pat buvo smurtaujama ir ji buvo neprižiūrima tėvų.
Praėjusį mėnesį kaltinamieji teismo buvo pripažinti kaltais dėl 39 iš 42 kaltinimų.
Jų baisūs nusikaltimai paaiškėjo tik tada, kai vyresnioji iš dviejų dukterų drąsiai pasipasakojo apie tai savo mokyklos darbuotojui.
Ji papasakojo, kaip ją išprievartavo ir seksualiai išnaudojo jos 43 metų tėvas, 70 metų senelis ir du 23 bei 20 metų broliai.
Mergaitė taip pat papasakojo apie siaubingus savo 43 metų motinos žiaurumo atvejus.
Jos jaunesnioji sesuo taip pat atskleidė, kad tėvai ją išnaudojo ir apleido.
Sasekso policija patvirtino, kad mergaičių tėvas buvo nuteistas už vaiko, jaunesnio nei 13 metų, seksualinį prievartavimą ir žaginimą.
Jis buvo pripažintas kaltu dėl vaiko skatinimo užsiimti seksualine veikla ir trijų kaltinimų žiaurumu prieš asmenį, jaunesnį nei 16 metų.
Policija teigė, kad vyresnysis brolis buvo nuteistas už keturis kaltinimus dėl vaiko, jaunesnio nei 13 metų, išprievartavimo.
Jų jaunesnysis brolis buvo pripažintas kaltu dėl vaiko, jaunesnio nei 13 metų, seksualinio prievartavimo.
Abu broliai taip pat buvo nuteisti dėl vaiko kurstymo užsiimti seksualine veikla ir užpuolimo, sukėlusio realią fizinę žalą.
Papildomi kaltinimai buvo pareikšti seneliui, kuris buvo nuteistas už vaiko, jaunesnio nei 13 metų, seksualinį prievartavimą.
Jis taip pat buvo pripažintas kaltu dėl vaiko, jaunesnio nei 13 metų, išžaginimo.
Policija teigė, kad motina buvo nuteista už keturis kaltinimus dėl žiaurumo prieš jaunesnį nei 16 metų asmenį ir neteisėtą laisvės atėmimą.
Ji, taip pat mergaitės dėdė, buvo pripažinti kaltais dėl teisingumo proceso iškraipymo.
Siaubingą išnaudojimą patyrusios mergaitės gavo paramą iš specialiai apmokytų pareigūnų.
