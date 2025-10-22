Teisingumo ėmėsi pati: motina teismo salėje nušovė savo dukters žudiką

Marianne Bachmeier ėmėsi pati vykdyti teisingumą ir nušovė Klausą Grabowskį, savo dukters žudiką, kai jis stovėjo prieš teismą už septynerių metų Annos Bachmeier nužudymą 1980 m.
Viskas prasidėjo, kai 1980 m. gegužės 5 d. buvo rasta negyva Anna Bachmeier, o tai sukėlė šoką visai bendruomenei.
Klausas Grabowskis vėliau prisipažino padaręs šį žiaurų nusikaltimą ir buvo teisiamas už savo veiksmus.
K.Grabowskis buvo suimtas, kai jo sužadėtinė pranešė apie jį policijai. Jis prisipažino nužudęs mergaitę.
Be to, kilo įtarimų dėl galimo seksualinio išnaudojimo, nors K.Grabowskis šiuos kaltinimus neigė. Nepaisant to, jo ankstesnis teistumas už vaikų tvirkinimą kėlė didelį susirūpinimą.
Manydama, kad vien tik įkalinimas nėra pakankama bausmė jos dukters žudikui, Marianne Bachmeier, kilusi iš Vokietijos, ėmėsi ryžtingų veiksmų.
1981 m. kovo 4 d., K.Grabowskio teismo proceso metu, M.Bachmeier įėjo į teismo salę ginkluota 22 kalibro „Beretta“ pistoletu ir iššovė aštuonis šūvius, iš kurių šeši pataikė K.Grabowskį.
Liudininkai teigė girdėję, kad M.Bachmeier sakė norinti nužudyti K.Grabowskį, vadindama jį „kiaule“. Atėmusi dukters žudiko gyvybę, M.Bachmeier pati turėjo stoti prieš teismą už jo nužudymą.
M.Bachmeier poelgis sukėlė plačias diskusijas dėl jos veiksmų teisėtumo. Vieni pritarė jos siekiui atkeršyti, kiti abejojo jos savivalės teisėtumu ir moralumu.
Teismo procese buvo svarstoma, ar M.Bachmeier veiksmai buvo tyčinis nužudymas, ar žmogžudystė.
1983 m. ji buvo pripažinta kalta dėl tyčinio nužudymo ir nuteista šešeriems metams kalėjimo, tačiau atliko tik pusę bausmės ir buvo paleista.
Nepaisant neteisėto jos veiksmų pobūdžio, M.Bachmeier sulaukė palaikymo iš tėvų, kurie suprato jos gilų skausmą ir teisingumo troškimą.
Susidomėjimas jos istorija atgijo, kai 2022 m. „YouTube“ pasirodė teismo salės šaudynių rekonstrukcija, vėl sukeldama diskusijas apie jos prieštaringą poelgį.
Parengta pagal vt.co
Žmogžudystėkerštasvaiko nužudymas
Rodyti daugiau žymių