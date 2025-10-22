Vaikai vis mažiau kalbasi: muzikos kūrėjas siūlo būdą susigrąžinti ryšį

Vieniši vaikai socialiniuose tinkluose neretai randa palaikymą ir „priklausymo“ jausmą, tačiau realiose erdvėse – klasėje, kieme, būreliuose – gyvų santykių lieka vis mažiau, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Pasak kompozitoriaus ir garso režisieriaus Gedimino Jakučio, šį procesą galima sustabdyti – per muziką. „Muzika skatina vaikus sustoti, atitraukia jų žvilgsnius nuo ekranų. Jie išmoksta ne tik klausytis garsų, bet ir vienas kito“, – sako kūrėjas.
Vilniaus vaikų ir jaunimo klube „Lakštingala“ netrukus duris atvers Kūrybinės muzikos dirbtuvės, kuriose muzika tampa įrankiu ne tik saviraiškai ir kūrybai, bet ir emociniam bei socialiniam ugdymui.
Kai pasaulis skuba išskiria – muzika sustabdo ir sujungia
„Šiuolaikinių vaikų mąstymas labai greitas, o dėmesys ilgai netrunka. Jiems sunku ilgesnį laiką išbūti vienoje vietoje, įsiklausyti, nagrinėti ar mokytis vieną temą. Dažnai jie nori greito turinio, greito apdovanojimo, greito malonumo, greito rezultato. Matyt, tam įtakos turi ir šiuolaikinės medijos, kuriose veiksmas nuolat kinta“, – sako G. Jakutis.
Šį tempą lydi kasdienybe tampantis emocinis nuovargis ir stresas. Muzika turi ypatingą galią – ji sugrąžina į „čia ir dabar“, moko išgirsti save ir kitą, kuria komandą.
Dešimtmetis Matas į užsiėmimus atėjo labai judrus ir nekantrus. Jam patikėta svarbi užduotis – būgnu mušti ritmą ir padėti grupei išlaikyti tempą. „Po kelių savaičių Matas pradėjo klausytis kitų: ar visi suspėja, ar ritmas sutampa. Kai vaikas pajunta, kad nuo jo priklauso bendras skambesys, atsiranda įsiklausymas ir atsakomybė“, – pasakoja kūrėjas.
Kai pritrūksta žodžių – padeda garsai
„Įsigalėjus dirbtiniam intelektui, vaikai nesuka galvos dėl kalbos sklandumo ar minčių originalumo, nesistengia kritiškai mąstyti. Dėl to vis sunkiau darosi reikšti mintis – žodžiais pasakyti tai, ką nori pasakyti. Muzika – skambesys, dermė, garsumas – tarsi alternatyvi kalba, kurią ypač verta mokėti, nes garsais galima bendrauti be jokių apribojimų su visu pasauliu“, – pastebi G. Jakutis.
Muzikos kalba dažnai tampa tiltu jautresniems ar mažiau savimi pasitikintiems vaikams – ypač tada, kai kalbama apie jautrius dalykus. Devynmetė Goda buvo tyli ir nedrąsi. Grupė priėmė jos nedideles muzikines kompozicijas ir pavertė jas bendros kūrybos pagrindu. „Ilgainiui Goda ėmė atviriau ir užtikrinčiau reikšti mintis – tiek muzikoje, tiek žodžiais. Kai vaikas pajunta, kad jo kūryba vertinama, atsiranda supratimas, kad tai, ką jis sako, yra vertinga“, – sako muzikas.
Kūrybinės muzikos dirbtuvės vaikams: nuo ukulelės iki prodiusavimo
G. Jakučio vadovaujamos Kūrybinės muzikos dirbtuvės „Lakštingaloje“ – daugiau nei būrelis. „Tai vieta, kur ugdomas šiuolaikinis kūrėjas, lavinama koncentracija ir formuojami stiprūs komandos nario įgūdžiai, lydėsiantys vaiką visą gyvenimą“, – sako Jakutis.
Užsiėmimų metu vaikai mokysis groti ukulele, eksperimentuos su ritminiais ir elektroniniais instrumentais, įrašinės garsus ir taps mažaisiais muzikos prodiuseriais. „Prodiusavimas labai panašus į šefo darbą – reikia žinoti, kokius produktus (garsus) naudosime ir koks bus receptas (muzikos žanras). Kuo daugiau turime „prieskonių“, tuo įdomesnį kūrinį galime sukurti“, – šypsosi kūrėjas.
Muzika – priešnuodis skubėjimui
Muzika padeda vaikams grįžti į pusiausvyrą. Ji lavina dėmesio koncentraciją, ugdo empatiją ir gebėjimą klausytis, kuria saugią, raminančią aplinką, padeda reguliuoti emocijas, stiprina komandinį darbą ir pasitikėjimą.
„Kai vaikai pradeda groti, jie nustoja ginčytis – jie pradeda klausytis. Kartais pakanka kelių taktų, kad vėl išgirstume vienas kitą“, – sako G. Jakutis.
