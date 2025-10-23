Ar verta keisti mokyklą? Nurodė 5 atvejus, kada reikėtų apie tai pagalvoti

Pokyčių nebūtina bijoti
KD International School of Vilnius psichologė Edita Paliulionienė pabrėžia: keistis – natūralu.
„Kiekvienas pokytis, nors iš pradžių gali kelti nerimą, suteikia vaikui galimybę augti asmeniškai“, – sako specialistė. Tačiau mokyklos keitimas neturėtų būti pirmasis sprendimas, susidūrus su sunkumais.
Svarbu pirmiausia išmokti bendradarbiauti su mokytojais, ieškoti sprendimų kartu. Jei situacija nesikeičia, nauja mokykla gali tapti sprendimu, leidžiančiu vaikui jaustis saugiai ir motyvuotai mokytis.
Kada verta rimtai svarstyti mokyklos keitimą?
- Vaikas nenori eiti į mokyklą, dažnai skundžiasi sveikata be aiškios priežasties.
- Patiria socialinius iššūkius: patyčias ar atstūmimą.
- Praranda motyvaciją mokytis, vengia namų darbų.
- Emociškai nusiminęs, nenoriai dalijasi mokyklos įspūdžiais.
- Sunkiai supranta medžiagą, pastebimai prastėja akademiniai rezultatai.
Mokytoja Jūratė Masiulienė: nebijokite keisti mokyklos
„Šiandien, kai mokyklų pasiūla labai plati, tėvai dažnai klausia – kaip suprasti, ar pasirinkta mokykla tikrai tinkama? Kartais pokyčiai yra neišvengiami – dėl gyvenamosios vietos, socialinių ar emocinių priežasčių, o kartais – nesutampančių vertybių ar ugdymo filosofijos.
Svarbiausia – kalbėtis su vaikais, išgirsti jų baimes ir lūkesčius. Nauja mokykla gali suteikti saugesnę aplinką, daugiau motyvacijos mokytis ir galimybę susirasti draugų, o tėvų palaikymas padeda vaikui lengviau prisitaikyti. Patartina aplankyti naują ugdymo įstaigą, dalyvauti renginiuose, pasikalbėti su mokytojais ir pažinti bendruomenę, kad pokyčiai būtų sklandūs ir teigiami“, – sako Jūratė Masiulienė, pradinių klasių mokytoja KD International School of Vilnius.
Nauja aplinka skatina vaiką būti lankstesnį, savarankišką, gebėti prisitaikyti ir įveikti iššūkius.
Tėvų patirtis: kaip pokyčiai pakeitė mūsų sūnaus kasdienybę
„Mūsų sūnus Rokas pirmojoje mokykloje jautėsi nesaugiai, mokytoja buvo šališka, o klasės atmosfera – nepalanki. Po pokalbių su psichologu supratome, kad reikia keisti mokyklą.
Naujoje ugdymo įstaigoje Roko savijauta pasikeitė iš esmės: jis vėl noriai eina į pamokas, turi draugų, jaučiasi saugus. Mokyklos vertybės sutampa su mūsų šeimos požiūriu, o mokymasis tapo džiuginančiu procesu“, – pasakoja mama.
Patarimas kitiems tėvams
Stebėkite savo vaiką, klausykite jo baimių ir lūkesčių. Jei pastebite, kad vaikas keičiasi ne į gerąją pusę – veikite greitai. Mokyklos pasirinkimas gali turėti ilgalaikį poveikį vaiko savijautai, akademiniams pasiekimams ir socialiniams įgūdžiams.
Drąsa keisti aplinką ir nuoseklus bendradarbiavimas su mokykla – raktas į sėkmingą ugdymo kelią.