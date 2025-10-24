G. Nausėdą išprovokavusio baltarusio Mellstroy gerbėjai pramušė dugną: metukų vaikui išraižė tatuiruotę

Vaizdo įrašą nufilmavo paties vaiko motina. Rusų pora teigė dalyvavusi internetiniame konkurse, kurį surengė 26 metų skandalingas baltarusių vlogeris „Mellstroy“ (Andrejus Burimas).
Jis pažadėjo padovanoti butus, kurių vertė siekia daugiau kaip 51 tūkst. eurų, tiems „TikTok“ vartotojams, kurie sukurs labiausiai šokiruojančius reklaminius vaizdo įrašus jo projektui, susijusiam su kazino.
„Mes nusprendėme dalyvauti šiame konkurse. Nežinojome, kaip tave nustebinti, Mellstroy, todėl nusprendėme padaryti tatuiruotę mūsų vienerių metų vaikui.
Jau trejus metus gyvename nuomojamame bute ir negalime sau leisti įsigyti savo. Esame paskendę skolose. Labai norėtume laimėti šį konkursą“, – vaizdo įraše motina sako žiūrovams.
Šis poelgis greitai išplito internete, socialinių tinklų vartotojai liko šokiruoti, kiti ėmė ginčytis, ar tatuiruotė tikra. Minėtas vaizdo įrašas liūdnai pagarsėjusio tinklaraštininko socialiniuose tinkluose ištrintas.
Į skandalingo baltarusio pinkles buvo pakliuvęs ir Gitanas Nausėda
Primename, kad 2024 m. socialiniuose tinkluose išplito vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota, kaip Kovo 11-osios minėjimo metu paprašytas vaiko prezidentas Gitanas Nausėda, pats to nesuprasdamas, perduoda sveikinimą skandalingam baltarusių vlogeriui, pseudonimu Mellstroy.
Šis esą viešai buvo pažadėjęs atlygį žmogui, kuriam pavyktų iš kokio nors šalies vadovo išpešti asmeninį sveikinimą jam.
Vaizdo įraše matyti, kaip pirmadienį, Kovo 11-osios šventiniame renginyje, prie G.Nausėdos prieina vaikas, filmuodamas savo veidą. Jis paprašo prezidento perduoti sveikinimą jo draugui.
Sveikas, drauge. Koks vardas? A, Mellstroy. Na, tai sveikinu. Su kuo? Su gimtadieniu ar su Kovo 11-ąja? – paklausia Lietuvos vadovas, ir, sulaukęs patikslinimo, kad su Kovo 11-ąja, tęsia toliau. – Su Kovo 11-ąja sveikinu tave.“
Šis trumpas įrašas kaipmat paplito socialiniuose tinkluose. Juo pasidalijo ir visuomenininkas Andrius Tapinas, tvirtindamas, kad prezidentas, pats to nesuvokdamas, sveikinimą skyrė prastai pagarsėjusiam baltarusių vlogeriui A.Burimui.
