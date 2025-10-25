Trylikametis sukapojo klasės draugą ir suvalgė dalį kūno: nuo pasiaiškinimo krečia šiurpas

Nesuvokiamas nusikaltimas įvyko Egipte, Ismailijos gubernijoje.
13-metis užmušė savo klasės draugą medine lazda, tada elektriniu pjūklu supjaustė auką į gabalus, kad jie tilptų į jo mokyklinę kuprinę.
Mokinys pirmiausia įviliojo savo klasės draugą į savo šeimos namus.
Tada užpuolė jį, kelis kartus smogė jam medine lazda per galvą, ir bendraklasis mirė.
Pareigūnams buvo pranešta apie netoli prekybos centro rastus palaikus.
Apieškoję vietovę jie rado dar daugiau aukos, Mohamedo A.M., kūno dalių po tiltu, baseine ir atvirame lauke.
Įtariamasis, žinomas kaip Youssefas A., sakė, kad jis atkartojo smurtines žmogžudystės scenas, kurias matė filmuose ir internetiniuose žaidimuose.
Apklausiamas paauglys žudikas sakė, kad norėjo „išbandyti būdą“, kurį matė filme ir vaizdo žaidime.
Įtariamasis prisipažino, kad užmušė auką medine lazda, supjaustė ją elektriniu pjūklu ir išmėtė palaikus po miestą.
Jis taip pat „iš smalsumo“ suvalgė dalį aukos kūno ir apibūdino mėsą kaip „panašią į paniruotą vištieną“.
Sulaikytas vaikas kanibalas tyrėjams išsamiai papasakojo apie savo nusikaltimą.
Tada policininkai sekė berniuką per visą miestą, ir jis juos nuvedė į vietas, kur buvo paslėpęs kūno dalis.
Po autopsijos teismo medicinos ekspertai patvirtino mirties priežastį ir baisiam nusikaltimui panaudotus įrankius.
Tūkstančiai gyventojų meldėsi už auką Al-Matafi mečetėje, prieš jam atgulant į šeimos kapines Kasabe.
Įtariamasis buvo sulaikytas prokuratūros, kol vyko tyrimas, o po keturių dienų perkeltas į nepilnamečių globos įstaigą.
Prokuratūra užsakė išsamų paauglio psichologinį įvertinimą. Jam taip pat buvo atliktas narkotikų testas ir teismo medicinos analizė, lyginant jo mėginius su nužudytojo Mohamedo.
Tyrėjai vis dar nagrinėja smurtinį turinį, kuris įkvėpė žiaurų nužudymą, ir tikisi nustatyti, kas paveikė įtariamąjį.
Siaubinga kanibalizmo byla sukėlė pasipiktinimą visoje Egipte, daugelis ragina užtikrinti didesnę tėvų ir visuomenės priežiūrą vaikams.
Nužudymas sukėlė diskusijas apie smurtinio turinio internete poveikį vaikams.
Parengta pagal thesun.co.uk
kanibalizmasEgiptasvaiko nužudymas
