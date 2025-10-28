Siaubinga nelaimė žaidimų kambaryje Lenkijoje: stuburą susilaužiusi mergaitė klykė iš skausmo

11-metė mergaitė iššoko iš dviejų metrų aukščio ant pagalvės, kuri turėjo būti pripūsta oro, bet nebuvo.
Sunkios būklės mergaitė nuvežta į ligoninę. Pasak mergaitės motinos, sužalojimai labai sunkūs, ji, be kita ko, susilaužė stuburą ir sutrenkė plaučius.
„Kaltė tenka žmogiškajai klaidai“, – prisipažino žaidimų kambario savininkė. Policija tiria nelaimingo atsitikimo aplinkybes.
Nelaimingas atsitikimas įvyko šeštadienį, spalio 25 d.
„Viskas rodo, kad tai buvo nelaimingas atsitikimas“, – žurnalistams sakė policijos atstovas. Policijos duomenimis, 11-metė mergaitė šoko iš maždaug dviejų metrų aukščio ant pagalvės, kuri turėjo būti pripūsta oro, bet, kaip paaiškėjo, nebuvo pripūsta.
„Visa šeima buvo pakviesta į gimtadienio šventę. Atvykome ir buvome ten vos 10 minučių. Vaikai spėjo nusileisti nuo čiuožyklos po vieną kartą. Tada mano dukra užlipo laipteliais. Ji norėjo šokti ant pagalvės.
Ji nematė, kad pagalvė nebuvo pripūsta. Ji norėjo šokti ant užpakalio. Šokdama ji trenkėsi į betoną ir lentas, kurios ten yra, plokščiai ant nugaros. Tai labai kietas paviršius. Nebuvo čiužinių, nieko pripučiamo. Vaikas rėkė ir klykė iš skausmo. Po kurio laiko ji prarado sąmonę. Akimirksniu su ja praradome ryšį“, – pasakojo 11-metės Anastazijos motina Karolina Warda.
Ji pridūrė, kad mergaitė patyrė stuburo lūžį. „Buvo sulaužyti mažiausiai aštuoni slanksteliai. Lūžo stuburas juosmens ir krūtinės srityje. Plaučiai stipriai sumušti. Plaučių parenchima stipriai sumušta“, – sakė ji.
Žaidimų kambario savininkė: „Kaltė tenka žmogiškajai klaidai“
Preliminarūs policijos tyrimai rodo, kad galėjo būti padaryta klaida dėl įstaigos darbuotojų aplaidumo.
Žaidimų kambario savininkė pabrėžė, kad nei ji, nei jos darbuotojai neketina vengti atsakomybės ir visapusiškai bendradarbiaus su policija.
„Darbuotojai iškvietė greitąją pagalbą. Taigi, mūsų pusėje pagalbos teikimo procedūros yra atliktos. Tačiau mes nevengiame atsakomybės. Kaltė tenka žmogiškajai klaidai. Mes padarėme viską, kad tokia situacija nepasikartotų“, – sakė žaidimų kambario savininkė Sylwia Ginejko-Prażmo.
Byla tiriama kaip tiesioginio pavojaus gyvybei ar sveikatai sukėlimas. Už tai gresia iki trejų metų laisvės atėmimo bausmė. Policijos surinkti įrodymai bus perduoti prokuratūrai.
Parengta pagal tvn24.pl
žaidimų kambarysnelaimingas atsitikimasstuburo trauma
