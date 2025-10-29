500 mamų Lietuvoje pradeda pokytį: naujas projektas padės grįžti į darbo rinką

Taip atrodo „1000 moterų projektas“, kuris šiemet startuoja su 500 šimtais dalyvių ir tiek pat mentorių, o ateityje siekiama kasmet atverti duris tūkstančiui moterų, susiduriančių su įvairiais gyvenimo iššūkiais: vienišų, daugiavaikių, tų, kurios susiduria su negalia ar gyvena regionuose. Kiekviena dalyvė gauna asmeninę mentorystę – žmogų, kuris padeda atrasti kryptį, motyvaciją ir pasitikėjimą.
„Projektą paskatino mūsų bendruomenės poreikis, – sako projekto iniciatorė, „WoW University“ įkūrėja Inga Jablonskė. – Matėme, kad mamoms reikia palaikymo, galimybių užsidirbti, pasitikėjimo savimi. Iš pradžių kvietėme vienišas mamas, ypač iš regionų, bet netrukus paaiškėjo, kad jų istorijos labai įvairios. Prisijungė daugiavaikės, mamos, turinčios negalią, taip pat auginančios vaikus su negalia. Visas vienija noras tapti stipresnėmis, įgyti naujų kompetencijų ir vėliau būti reikalingoms darbo rinkoje. „
Ši iniciatyva subūrė profesionalus iš verslo, finansų, kūrybos, švietimo ir kitų sričių. Lėšų pritraukimo kampanijos metu pavyko surinkti reikšmingą paramą, kuri leis suteikti realią pagalbą moterims – nuo praktinių mokymų iki emocinės stiprybės augimo.
„Kai matai, kiek žmonių nori prisidėti, supranti – tai stebuklas: tiek norinčių ištiesti ranką, pasidalinti, palaikyti. Toks įsitraukimas kuria saugumo jausmą – supranti, kad nesi viena. Tai ne šiaip projektas, o judėjimas, – sako I. Jablonskė. – Mamos jungiasi iš virtuvės, su mažyliais ant rankų, gamindamos, tvarkydamos buitį, po darbo ar kelionėse – ir vis tiek randa laiko mokytis. Tai įrodo, kad augimas nepriklauso nuo aplinkybių, o nuo vidinio noro keistis.“
Klausimai – į kuriuos reikia atsakymų
Mentorystė – projekto šerdis. Kiekviena moteris čia gauna asmeninį mentorių, kuris tampa kelrodžiu ir palaikymo šaltiniu. Tai ne paskaitos, o dialogai, kuriuose gimsta pokyčiai.
Vienas projekto mentorių – Marius Čiuželis, „Sidabrinės linijos“ – nemokamos draugystės, bendravimo ir pagalbos telefonu iniciatyvos įkūrėjas. Jam mentorystė – ne teorinė sąvoka, o iš gyvenimo pažįstamas ryšys.
„Mentorystę matau kaip pokalbį, o ne instrukciją. Kai žmogus pats atranda sprendimą, pokytis būna tikras. Aš galiu padėti paklausti tinkamo klausimo, bet ne gyventi už jį,“ – sako jis.
Pasak Mariaus, šiuolaikinėje visuomenėje žmonės dažnai jaučiasi vieniši net ir būdami tarp kitų. „Kartais užtenka vieno pokalbio, kad pasikeistų perspektyva. Ir ne todėl, kad kažkas pasakė, kaip elgtis, o todėl, kad kažkas įsiklausė,“ – priduria jis.
Jis gerai prisimena save – vaikiną, atvažiavusį į Vilnių iš tolimo miestelio. „Tada labai būtų reikėję žmogaus šalia, kuris pasakytų – tu gali. Kad tavo kelias gal kiek kalvotesnis, bet įmanomas. Dabar aš pats galiu būti tuo žmogumi kitam. Gal todėl ir jungiuosi prie šios iniciatyvos.“
Pasak jo, tokios programos keičia ne tik dalyvius, bet ir mentorius. „Kai daliniesi, pats pradedi geriau suprasti save. Mes visi turim tą poreikį – norime būti naudingi, reikalingi. Ir čia tas jausmas labai tikras.“
Mamos ir pinigai
Finansinė laisvė – neatsiejama moters savarankiškumo dalis. Todėl šiame projekte kalbama ne tik apie emocinį, bet ir ekonominį įgalinimą.
„Citadele“ banko generalinė direktorė ir valdybos pirmininkė Rūta Ežerskienė, prisijungusi prie projekto kaip mentorė, sako, kad finansinės temos moterims dažnai prasideda ne nuo skaičių, o nuo drąsos kalbėti. „Pinigai nėra tik skaičiai. Jie apie galios balansą ir pasirinkimų laisvę. Daug metų finansai buvo mandagiai nutylima tema, ypač moterų tarpe. O kai nutylim – prarandam kontrolę,“ – sako Rūta.
Jos teigimu, finansinė nepriklausomybė prasideda ne nuo sumos, o nuo mąstymo. „Kai moteris ima kalbėti apie finansus be baimės, ji pradeda planuoti, o ne tik reaguoti į aplinkybes. Ji ima galvoti apie ateitį ne iš baimės, o iš atsakomybės. Ir tada atsiranda visai kita energija – noras veikti, o ne bijoti.“
Rūta įsitikinusi, kad finansinis raštingumas – tai savivertės veidrodis. „Kai žinai, kur keliauja tavo pinigai, keičiasi ne tik biudžetas, keičiasi ir savijauta. Atsiranda ramybė, nes žinai, kad valdai savo sprendimus. Tai nėra siekis turėti daugiau – tai siekis žinoti, kad gali pasirūpinti savimi bet kokiomis aplinkybėmis.“
Motinystė – daugiau galimybių
Dar dažnai motinystė laikoma karjeros stabdžiu, o ne patirtimi, kuri augina lyderystę.
„Kol mama bus laikoma „nepatogia darbuotoja“, tol prarasime didžiulį potencialą, – sako Inga Jablonskė. – Motinystė nėra kliūtis. Ji ugdo atsakomybę, empatiją, gebėjimą planuoti ir prisitaikyti – būtent tas savybes, kurių ieško bet kuris darbdavys.“
Projekto komanda kartu su Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto tyrėjais planuoja stebėti, kaip projektas keičia dalyvių situaciją darbo rinkoje – nuo pasitikėjimo savimi iki realių galimybių.
„Siekiame įvertinti, kaip keičiasi moterų požiūris, pasitikėjimas, karjeros pasirinkimai ir kokį poveikį šis projektas turi jų gyvenimams,“ – sako profesorė Živilė Stankevičiūtė.
„Norime kalbėti faktais, bet dar svarbiau – istorijomis. Nes už kiekvienos moters slypi ne statistika, o gyvas žmogus,“ – priduria projekto iniciatorė ir „WoW University“ įkūrėja Inga Jablonskė
Ji apibendrina paprastai: „Kai stiprėja moterys, stiprėja šeimos. Kai stiprėja šeimos – stiprėja visa šalis. Ir mes galime tai padaryti patys – dalindamiesi.“